Româncă la întoarcerea din vacanța în Grecia: "Bulgarii fac control la bagaje, anunțați ambasada!"/ "Este ilegal să treci cu caracatițe vii"

Vacanțele în Grecia sunt așteptate și anul acesta cu nerăbdare de români. Dacă cei care se pregătesc să iasă din țară se plâng de cozile mari de la frontieră, cei care revin au și ei motivele lor de supărare.

Este cazul unei românce care a anunțat intrigată că bulgarii controlează bagajele, ea fiind de părere că la mijloc este un abuz. Într-o postare pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook, femeia le cere membrilor comunității online să anunțe ambasada:

"Atenție! Deși nu este legal, facem parte din UE, bulgarii fac control la bagaje, la ieșirea din Grecia, intrarea la Bulgaria! Anunțați Ambasada!", a scris aceasta.

"Este perfect legal"

Indignarea româncei este demontată de mulți dintre membrii grupului:

"Suntem în UE și poliția poate să-ți facă control de rutină."

"Este perfect legal să controleze, de-aia este vama, dacă nu controlează ce m-ar împiedica să fac trafic cu țigări droguri."

"Eu cred că orice vameș poate controla bagajele, face parte din fișa postului. Poate să îți și demonteze mașina dacă are suspiciuni. Eu zic să o anunțăm direct pe Showshoaka, că dacă află ea ajunge și la ambasada Mozambic-ului (dacă au aia ceva consistent de mâncare)."

Ads

"Am mai citit o poveste cu un român care a făcut scandal în aeroportul din Bangkok. Cică se mișcau aia încet... L-au împachetat și l-au trimis înapoi cu primul avion spre Londra de unde venise. Pe banii lui. I-au dat și interdicție de intrare în Thailanda. Ar trebui să ințelegem toți că a intra pe teritoriul unei țări, oricare ar fi, este o favoare nu un drept."

"Păi de asta există vama! Să controleze legalitatea și valabilitatea documentelor și să împiedice trecerea peste vama cu "chestii interzise". Înțeleg că sunt nașpa dacă-ți confiscă oală cu ciorbă, dar gândiți-vă că s-ar putea ca în valiza să fie droguri, vreun copil sau cușmă lui Decebal, ceea ce este stric interzis. App, ați anunțat ambasada? Ce v-au răspuns?"

"Nici în Schengen nu ești absolvit de controale, poți fi oprit oricând pe autostradă și controlat la sânge!"

Români care au fost verificați la bagaje

Ads

"Și noi am prins noaptea control la bagaje, dar la modul "vă rog să deschideți portbagajul", am deschis si în primul rând de bagaje erau 3 bidoane de ulei de măsline, a zâmbit și ne-a urat drum bun. Nu am dat jos bagajele."

"Ce ziceți de situația asta: pe noi ne-au pus să trezim copilul deși mergeam doar 20 km, până la Mako! Incredibil."

"Eu zic să vă adresați CEDO"

Odată lămurită situația, au început să curgă glumele:

"Vor să stopeze traficul de feta și ulei de măsline."

"Pe mine nu m-o controlat la bagaj și nici la mașină. Eu am Tico și bagaj de rafie, poate de-aia. Bine, nici în Grecia n-am fost, dar orișicât, se putea întâmpla."

"Este ilegal să treci cu caracatițe vii. De aia fac acum controale. A fost și la ei recensământ și au ieșit cu 35 caracatițe pe minus."

"Control la prosoapele furate din hoteluri foarte bine."

"Eu zic să va adresați CEDO."

"SĂ VINĂ DAN DIACONESCUUUU".

Ads

"Câtă nesimțire pe ei. Fac abuz de poziție. Să nu spuneți că au avut nesimțirea să vă ceară și documentele. Nu se mai poate așa ceva. Nu le dați nimic, faceți scandal. Stați în vamă și chemați televiziunea."

"Să vină Iohanis să vadă!!!"

"Am sunat. Au zis să spuneți că nu e legal și să-i amenințați că vă sunați o rudă sus pusă."

"Încă două postări de felul ăsta și cred că renunț la Grecia anul asta."

"Simioane, tu ești măhh?"

"V-au cerut cumva și cărțile de identitate sau pașapoartele? Dacă da, chiar fac abuz, nu e posibil așa ceva, anuntați ambasada, niște nemernici."

"Extraordinar! Românul e tot român peste tot"

"Nu mai luați gelul de dus din hotel."

"Și la întrarea în Spania din Franța la fel. Ca și la întrarea din Italia în Franța. Niște nenorociți vameșii ăștia, trebuie reclamați. Faceți sesizări."

"Eu zic să mergeți la Eforie, că acolo nu vă verifică nimeni. Și să ne ziceți și nouă unde scrie că e ilegal controlul la frontieră."

"Nu sunt bancuri, au găsit multe prosoape la români cu sigle de la hoteluri. Nu e glumă."