Românii au început deja să facă rezervări în Grecia și Bulgaria: "Aceeași cazare, în aceeași perioadă acum este mai scumpă"

Vacanța de iarnă s-a încheiat, iar românii sunt cu gândul la cea de vară. Unii au început deja să facă rezervări și se interesează de prețurile din destinațiile preferate.

Un român care planifică o vacanță în Grecia a ajuns la concluzia că prețurile au crescut cu 20-30 la sută față de anul trecut, după cum a scris pe Facebook.

"Este doar impresia mea sau preturile la cazare pentru sezonul 2023 au crescut cu 20-30%.

Am răsfoit un pic pe Booking, să spunem, și față de anul trecut aceeași cazare în aceeași perioadă acum este mai scumpă.

Ce păreri aveți?", a întrebat acesta pe grupul Forum Thassos.

"Oricum, merită toți banii"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

Unii cred că scumpirile sunt firești, chiar dacă s-au lovit de prețuri mai mari, în timp ce alții au avut surpriza să descopere prețuri chiar mai mici față de anul trecut.

"îți recomandăm să discuți direct cu proprietarii, din diferite motive. Agențiile intermediare au prețuri mărite pentru că au comisioane."

"Oricum, merită toți banii."

"Eu sunt de părere că un concediu pe insulă vine cu multe la pachet, dincolo de cazare și dincolo de perioadă, prețurile peste tot au crescut și vă dau exemplu la noi la mare, în august am achitat 500 de lei/noapte în august, în Thassos am închiriat o căsuță tare drăguță aproape de plajă curte, floricele, de vis, am achitat puțin peste 2000 de lei. Concluzia: deși vorbim de aceeași lună de cazări diferite și de prețuri diferite, clar concediul din Thassos nu se poate compara cu concediul de la noi! Acum pentru 2023 la noi la mare prețurile sunt și mai mari decât anul trecut, oare nu era normal să crească peste tot? Duduie inflația în toată lumea, oare proprietarii ar trebui să mențină aceleași prețuri în fiecare an?"

"Curentul e de 2-3 ori mai scump plus alte lucruri pe aici, ca și în România. E absolut normal."

"Direct cu proprietarul, acum 4 ani era apartamentul 50 de euro, anul trecut 100 și acum 130. Nu e nici o agenție la mijloc."

"Eu am mers câțiva ani de zile cu lunile în Peloponez în perioada decembrie-aprilie. Cel mai mult am stat peste 4 luni. Am plătit 50 de euro/noapte în fiecare an din ultimii 6 ani. Anul acesta mi-a cerut 65 și nu am mai mers. Știu că s-a scumpit curentul și la ei, dar nu cred că nu ieșeau pe profit la 50 de euro, cât am plătit în anii trecuți."

"Părerea mea este că au crescut prețurile datorită numărului mare de cereri. Acesta este doar începutul."

"Păi e normal să crească prețul dacă s-au scumpit și alte produse și servicii, pentru că ei se folosesc în activitatea pe care o desfășoară de acele produse și servicii. Nu e normal să crească prețul când curentul a crescut așa de mult? Altfel, câștigul ar fi foarte mic spre deloc."

"Totul e mai scump, oarecum justificat, având în vedere contextul internațional, făcând o simulare pentru cazare, aceeași perioadă, aceeași cazare: 900 lei extra față de anul trecut."

"Eu am luat la aceeași cazare de anul trecut mai ieftin, pentru că am vorbit direct cu proprietarul."

"Că totul este scumpit, curent, alimente, combustibil, așa că este normal. În România este mult peste prețul cazării la ei."

"Noi am găsit mai ieftin, în altă parte decât anul trecut, iar de la proprietarul unde am fost în 2022 am primit ofertă cu exact aceleași prețuri ca în 2022."

"Depinde de perioadă, 15% pe iunie și 25% pe iulie, în plus."

"E puțin mai scump, dar tot mai ieftin ca la noi. Și nu se compară."

"Am crezut că doar eu am primit oferte așa. Toată Grecia mi se pare mai scumpă anul asta. Anul trecut tot prin perioada asta am rezervat pentru 6 nopți în Lefkada cu 60 euro pe noapte un apartament În Vasiliki, acum am băgat fix aceeași perioada și am găsit numai la 100 euro. Pentru Thassos n-am o comparație pentru că am făcut rezervarea pentru septembrie și mereu în septembrie a fost mai ieftin. Da, sunt de acord că toate s-au scumpit, însă de multe ori creșterile nu sunt direct proporționale (nu mă refer numai la cazări, și în România la fel se procedează)."

"Depinde de noroc, în 2022 am dat 350 de euro pentru 6 nopți, acum 390 de euro pentru aceeași perioadă, în aceeași locație."

"Mi se pare sau prețurile au explodat în Bulgaria?"

Tema este discutată și pe un grup dedicată vacanțelor în Bulgaria.

"Care este bugetul tău de vacanță pentru vara 2023?", este întrebarea adresată membrilor grupului Vacanțe litoral Bulgaria.

"Mi se pare sau prețurile au explodat în Bulgaria?"

"Deja am rezervat, pe iulie vacanța mă costă 3200 Ron pentru 5 zile Sunny Beach, Tiarra Beach all inclusiv."

"Maxim 1000 €, pentru două persoane. Nu ne întindem mai mult."

"1510 euro, Hotel Astoria (Nisipuri), din 13 august, 6 nopți, camera family, 2 adulți și 2 copii de 10 și 14 ani. Rezervarea făcută din octombrie."

"1000-1200 de euro. Am rezervat deja la Marina Grand Beach, la Nisipurile de Aur 5 nopți în iulie. Ne costă 700 de euro 2 adulți și 1 copil de 10 ani."

"1000 eur, 2adulti, Astoria Hotel, Nisipuri, all inclusive, 7nopti, sfârșit august +700 eur, 2 adulti, Nei Pori, Hotel Callisti (GR), 8 nopti, mic dejun, început de iulie."

"1600 de euro. Am rezervat în noiembrie 7 nopți la sfârșitul lunii iunie la Aquahouse Hotel & SPA din Sf Constantin și Elena cu 800 de euro și tot 7 nopți cu 775 de euro ultima săptămână din august la Sunrise Blue Magic din Obzor."

"1900 euro, am rezervat pentru Effect Algara, Kranevo."