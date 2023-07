Ce țepe mai iau românii în vacanță: "Făcând socoteala ne-am dat seama că am fost înșelați cu 50% mai mult decât prețul din meniu"

Românii așteaptă cu nerăbdare și planifică vacanțele din sezonul estival. Fie ca este vorba de concedii petrecute în România, Bulgaria sau Grecia, câteodată nu sunt lipsite de evenimente neplăcute.

Cei care cad victime ale furturilor sau înșelătoriilor le împărtășesc în mediul online pentru ca alții să le poată evita.

Este cazul unui român care a descoperit că suma de plată primită la o terasă din Bulgaria este mult mai mare față de prețul calculat verificând ce era afișat în meniu, după cum a scris pe Facebook.

"Atenție, fugiți cât puteți de această locație!

Întorși recent din Thassos și fiind extrem de obosiți de pe drum, am poposit în Bulgaria in localitatea Arbanasi pentru a ne odihni peste noapte, iar după ce ne-am cazat, am ieșit în oraș sa luăm masa.

In centrul orasului, am fost abordați în fața unui restaurant de către un tânăr bulgar, care foarte prietenos ne-a invitat în restaurant și ne-a prezentat meniul scris atât în bulgară cât și în engleză, detaliat cu poze foarte atrăgătoare.

Când a sosit ceea ce am comandat, am rămas complet stupefiați, nu arătau deloc ca in imaginile din meniu. În sfârșit, am servit cele aduse, după care, am cerut nota de plată.

Aici surpriză, nu ne-a adus nimic fiscalizat și nici măcar nu ne-a dat un bon scris de mână, am plătit suma cerută cu cardul și am plecat.

Odată ajunși la locația unde ne-am cazat am căutat acest restaurant Arbat Guest Rooms pe google si citind recenziile tuturor care au fost acolo si făcând socoteala, ne-am dat seama că am fost înșelați cu 50% mai mult decât prețul din meniu.

În concluzie, vă recomand să nu călcați niciodată în această locație, mai bine intrați în locația de peste drum (nu știu cum se numește, dar are o moară de apă artizanală la intrare) acolo nu te racolează nimeni și cred că este mult mai ok, având foarte mulți clienți", a scris acesta pe grupul Forum reclamații.

Nu este singurul român care a descoperit că este înșelat. O femeie a relatat o situație asemănătoare petrecută în Grecia.

"Să evitați această terasă din Stalis, încarcă nota de plată, dar nici nu fac bon fiscal, vin cu o hârtie din carton și ți-o prezintă!

Când le atragi atenția dau vina unul pe altul.

Erau alături de noi în lateralele mesei noastre, alți clienți, au încurcat acele note de plată între mese! Evitați să vă stresați!", a scris aceasta pe același grup.

"A acceptat că prețurile nu sunt corecte"

Și pe Forum Creta un român a povestit cum a fost înșelat.

"Evitați Basilico Restaurant din Agios Nikolaos!

Personalul este amabil, te întâmpină cu un "bine ai venit" sau "ce faci", mâncarea este medie ca gust, însă supriza vine la final, odată cu nota de plata, când toate pozițiile de pe nota erau umflate cu 0,5€ până la 2,50 €!

Am cerut meniul sa comparăm preturile, a venit chelnerul să ne traducă, a zis că nu este el de vină, ci șeful care a întocmit nota, am chemat șeful, însă acesta tocmai plecase, bineînțeles că era o mare vrăjeală!

Ospătarul a acceptat că prețurile nu sunt corecte, a tăiat cu pixul pe nota la fiecare poziție și a scăzut corespunzător nota finală, am plătit cu cardul, însă nu ne-a înmânat nimic: nici bonul fiscal, nici nota, nici chitanța de la plata cu cardul, probabil pentru a nu avea vreo dovadă!"

Nu în ultimul rând, băieții ăștia țineau berea și coca cola direct în bătaia razelor soarelui, la o temperatura de peste 40 de grade!".

