Concluziile unei românce care a renunțat anul acesta la Grecia pentru o nouă destinație: "Raportul calitate preț este mult mai bun cu siguranță"

Sezonul estival se apropie de final, iar românii împărtășesc în continuare impresii despre vacanțele din acest an. În timp ce unii au preferat să le petreacă în țară, mulți au ales litoralul din Bulgaria, Grecia sau Albania, iar alții au încercat destinații noi.

Este cazul unei românce care a renunțat la Grecia pentru un sejur în Turcia, după cum a scris pe Facebook.

"Raport calitate preț foarte bun"

"Suntem în drum spre casă, cu mașina, după 10 zile petrecute pe litoralul turcesc. Am decis să scriu acest review la cald, cât experiența este încă proaspătă.

După ani mulți de Grecia, am decis să încercăm ceva nou, respectiv Turcia. Am plecat din București-ruta Canakkale - Bodrum. În Canakkale am dormit o noapte, Grand Ece Hotel, raport calitate preț bun, 200 de ron pentru 2 persoane cu mic dejun, parcare privată subterană în zonă.

În Bodrum- Gumbet am stat 5 nopți la Luvi Hotel, all inclusive. Tips-ul lăsat de soțul meu în loc de Bună ziua a generat un free upgrade la junior suite. Raport calitate preț foarte bun, 3 mese pe zi, un coffee break, drinks included, piscină, grădina, plajă privată. Zilnic ne-a fost făcut curat în camera, stafful foarte prietenos, ne-a ajutat cu recomandări, chiar foarte primitori."

"Ieși din resort, o diferență imensă de prețuri"

"Ce am descoperit în Bodrum este lipsa plajelor late că în Grecia și turcoazul după care tânjeam. L-am descoperit într-o excursie de o zi, cu lunch inclus, pentru care am plătit aproximativ 100 de ron (mult mai ieftin ca la greci - Blue Caves). Am mers în orașul vechi Bodrum cu microbuzul - 20 de lire turcești/pers/sens. Atmosfera vibrantă seara, plăcută, însă prețurile mai mari ca pe Lipscani că la noi, aproximativ 80 de ron un cocktail. Ieși din resort, o diferență imensă de prețuri. În Gumbet însă sunt mai mici, e aproximativ 40 de ron un cocktail, 60 sisha etc.

După aceea am plecat spre Cesme, unde am stat la Laledan Hotel, vechi de 200 de ani, un staff incredibil de prietenos și atent la toate nevoile (tușeam pe hol și mi-au adus un pahar cu apă spontan). Doar mic dejun inclus. Aici am descoperit plaje sălbatice frumoase, cu apă verde deschis, valuri plăcute. Însă am descoperit și mizeria din Turcia. Plajele pline de chiștoace, ambalaje, în apă pahare și pungi de plastic, totul mi s-a părut f murdar. Aici am comparat instant cu grecii, unde am fost la plaje similare - Petani Beach și era curat. În ultima zi am fost la un beach bar, unde în loc de piscină era Marea, superbă, curată, dar cu un preț, aproximativ 100 de euro pt șezlonguri, soft drinks și o pizza."

"Mâncarea însă tot mai bună mi se pare în Grecia"

"Comparând cu Grecia, raportul calitate preț este mult mai bun cu siguranță, însă și mâncarea, băuturile, sunt mai de proastă calitate. Mâncarea însă tot mai bună mi se pare în Grecia. Plajele nu mi se par așa wow în zonele în care am fost, muuult mai murdare însă. Este o lipsa completă de respect față de natură. Pisicile generează un miros de fecale complet neplăcut.

Probabil vom mai reveni și în alte regiuni, dar probabil după vreo 2-3 ani de Grecia", a scris aceasta pe grupul Forum Turcia.

