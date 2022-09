Insula din Grecia pe care românii revin ani la rând: "Când am plecat, proprietarul m-a strâns în brațe ca pe un fiu"

Anul acesta numărul românilor care au ales Grecia și au abandonat litoralul romanesc a crescut. În timp ce unii au bifat în premieră experianța, alții au revenit pe tărâmul elen ani la rând.

Sunt români care schimbă locul din Grecia în care merg, dornici să descopere zone noi, în timp ce unii preferă să revină unde le-a plăcut cel mai mult.

Insula Thassos este una dintre destinațiile populare. O româncă a fost curioasă să afle de ce românii revin ani la rând aici, după cum a întrbat pe Facebook:

"Pură curiozitate. Cu ce vă motivează insula Thassos de faceți ani sau zeci de ani concediile aici?", a scris românca pe Forum Thassos.

De ce nu se mai satură românii de Thassos

"Grecia are multe insule, dar Thassos este cea mai aproape de România! Este unul dintre motive!"

"Am fost doar o dată și asta pentru că lumea asta are așa de multe locuri frumoase ce merită descoperite încât mi-ar fi ciuda să mă întorc în același loc și să zic "nu" la toate experiențele ce le-aș fi putut avea în altă parte. În Thassos eram gata să mă mut pt că fiului meu alergic i-a mers extraordinar de bine acolo, dar dacă ar fi să revin ar fi pentru:

*Plajă minunată și ascunsă aproape de kinira

*Alfas restaurant din skala Marion (pun la pachet cu plajă astpas)

*Apă frumoasă."

"Combinația munte mare e super! Multe locuri de vizitat. Plaje frumoase! Aici chiar ai ce să faci! Depinde de ce anume îți dorești de la o vacanță și personal cred că gusturile diferă de la o persoană la alta și nu trebuie să ții neapărat cont de părerea altora."

"Eu și familia am fost de trei ori, ultima dată în 2019. Motive:

1) Thassos este relativ aproape de RO

2) Acces facil cu ferry

3) Cazare ok în Limenaria și chimie cu proprietarul (asta după prima cazare, la Golden Beach)

4) Taverna Molos, mâncare și oameni faini.

5) Peisaje frumoase"

"Faptul că este un fel de litoral românesc dar puțin mai civilizat și mai curat. Acum 15 ani nu era așa dar azi s-a schimbat mult. Românilor le place aici pentru că se simt cumva că la noi pe litoral. Și grecii s-au adaptat să ofere ce se așteaptă românii plus prețuri tot mai nesimțite că să poată ei să doarmă de amiază zilnic. Pentru mine a fost ultimul an."

"Cea mai apropiată altă mare decât Marea Neagră. Foarte convenabil, logistic vorbind (10 ore cu mașina din București, fără să ieși din UE, facilitate la traversat cu ferry etc). Diversitatea plajelor și a tipurilor de activități posibile pe insulă. Prețuri decente, pentru toate bugetele. Opțiunea e foarte rațională - un calcul banal, nimic magic."

"Pentru că e de 2 ori mai aproape decât Lefkada/ Corfu. Pentru că raportul calitate-preț e imbatabil. Pe românește așa, dacă ar fi să compari insula cu o mașină, acesta ar fi un Passat 2.0TDI. Exact ce-i place romanului. Compromisul perfect."

"Este mai frumos, mai ieftin decât litoralul românesc, servicii și personal ce respectă clienții."

"Când urc pe Fery mă cuprinde o liniște și o senzație de bine, asta e de nedescris în cuvinte apoi apă,oamenii, plajele,mâncarea, uleiul de măsline (autohton) și nu în ultimul rând Deșertul de la San Antonio.

PS. Anul acesta am descoperit dulceața de fistic."

"Apa mării, aerul, peisajele marine și peștele proaspăt."

"Apusul! Plajele cu nisip și intrare lînă în apă! Plaje ușor accesibile cu mășînă! Distanță mai mică față de alte insule! - în comparație cu alte zone din Grecia. În comparație cu România: prețurile și serviciile oferite. De curiozitate: la care restaurant/ terasă din România primești la deșert fructe sau înghețată? Nu pentru asta merg în Grecia, dar aceste gesturi ne fac să ne simțim bine primiți."

"Trebuie să recunoască toți că distanța este factorul principal pentru care revin mulți pe această insulă. Restul motivelor le gășiți și în altă parte."

"Apa face toți banii!!! În fiecare an, cel .ai mult îmi doresc să fac baie în apă perfectă!!! Iată unul din motive!"

"Un sentiment inexplicabil că aparțin acestor locuri."

"Simplu: ieftină și aproape."

"Eu zic că este alternativă mării de la noi și din punct de vedere financiar probabil oricum raportul calitate preț este incomparabil cu litoralul românesc."

"Ospitalitatea, peisajele, mâncarea bună, prețurile ok.plaje multe și diverse.Grecia are ceva magic."

"Merg de 12 ani, asta a fost ultimul an nu mai este ce a fost."

"Noi ne întoarcem an de an la aceeași cazare și fix ei sunt cei care ne fac să revenim. Cam așa se întâmplă când proprietarii îți devin prieteni și îți sunt dragi. Și sentimentul e reciproc."

"Peisajele de vis: munte, mare, păduri de pin, apă mării curată și limpede, mâncare excelentă, vinurile dulci, hoteluri elegante, vile cochete, vegetația luxuriantă, livezi de mășini, fructe specifice mediteraneene, plajă cu nisip fin, terase prietenoase la malul mării, magazine cochete, locuitori primitori, prețuri accesibile, climă blândă însoțită de ușoară briza a marii, plus drumul cu ferry- ul până acolo în compania dansului făcut de pescăruși!"

"În primii ani colinzi insula să vezi locuri pe care nu le vezi mereu, colinzi și restaurante că de, trebuie încercate și astea, locul unde te-ai cazat, condiții, ospitalitatea. Apoi (în cazul nostru) venim unde ne-a plăcut cel mai mult, unde copii se pot juca în apă fără frică, în 5 minute suntem pe plajă, restaurantele pe care le-am îndrăgit și hotelul cu piscină. Soarele, măslinii, brânza, ce mai lungesc vorba Thasso pământ grecesc!"

"Cel mai mult mă motivează faptul că Thassos chiar dacă e plin de români, nu e în România."

"În primul rând sunt nerăbdător să mă lovesc de relaxarea de care dau dovadă locuitorii insulei. Locul ăsta, prin natură oamenilor de aici, mă liniștește. Au o bucurie încă neatinsă de mizeriile vieții. Pur și simplu te primesc cu brațele deschise. Când am plecat, proprietarul insulei m-a strâns în brațe că pe un fiu pe care nu l- a avut niciodată. În acel moment am regretat că nu știu greacă pentru ai spune tot ce simt.

Oamenii nu sunt așa agitați că noi, au alt ritm al vieții. Sunt veseli și foarte deschiși. Iar veselia asta a lor te molipsește. Când vin în Thassos parcă mă întorc acasă. Cânt trec de Kulata am un sentiment de liniște pe care nu îl simt în altă parte. În Thassos nu mă simt străîn, pentru că oamenii de aici mă fac să mă simt de-al lor. Anul acesta a fost prima dată când am fost duminică la Mânăstirea Sfântului Arhanghel Mihail. Chiar dacă nu am înțeles slujba am fost acasă.

Din această cauză îmi este teamă să nu îmi fure anumiți oameni liniștea.

Oamenii de aici nu au fițe și figuri cu am întâlnit prin alte părți ale globului. Nu te privesc de sus, te tratează cu respect. Au și ei uscăturile lor, dar excepția confirmă regulă.

Plajele sunt superbe, apă este curată iar animăluțele și peșții pe care le vezi în ea te fac să îți dorești să te întorci.

Îmi place mâncarea lor tradițională, simplitatea ei plină de condimente. Prăjiturile, înghețata, mierea etc.

Faptul că își păstrează tradițiile cu mândrie! O să observați că limba greacă este păstrată cu sfințenie! Vorbesc engleză dar nu o scriu și pe cutia cu lapte!

Sunt oameni care își păstrează credința și nu uită cum au fost crescuți!

Aș putea să tot scriu ….. pe scurt, asta mă motivează să mă întorc în Thassos!"

