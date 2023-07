Șocul unei românce care și-a făcut asigurare de călătorie: "Poți să mori cu ea în mână". Pentru ce i s-a cerut 2.400 de euro

Asigurările de călătorie sunt necesare pentru românii care călătoresc în străinătate, deoarece oferă protecție financiară în cazul unor situații neprevăzute, cum ar fi accidente sau probleme medicale, evitând costuri mari sau datorii neașteptate.

Acestea sunt esențiale pentru a avea acces la servicii medicale de calitate în timpul călătoriei, astfel încât să poată beneficia de îngrijiri medicale adecvate fără a suporta costuri mari.

Unii români care au parte de situații neprevăzute atunci când sunt în vacanță în străinătate și ajung la spital le relatează în mediul online pentru a le fi de folos și altora.

O româncă aflată cu familia în Turcia a ajuns la spital împreună cu fiica sa. Medicul a propus internarea celor două pentru mai multe investigații și a anunțat=o că va avea de plătit 2.400 de euro, deși românca avea o asigurare de călătorie, după cum a scris pe Facebook.

"Ni s-a adus la cunoștință faptul că toate serviciile medicale trebuiesc achitate integral de către noi"

"Vă scriu, pentru că informațiile următoare pot fi utile și altor persoane.

Suntem în vacanță în Turcia - Antalya - Belek, iar aseară din cauza unei inflamații puternice a amigdalelor, am ajuns la spital.

Înainte să plecăm în vacanță am făcut asigurări de călătorie cu decontare directă.

Am vorbit inițial cu cei de la resortul unde suntem cazați, dacă există medic în resort. Ne-au spus că există dar sunt costuri suplimentare. Am acceptat consultul medical, iar medicul a concretizat faptul că este necesar să merg la spital pentru că inflamația este extrem de puternică și am nevoie de antibiotic perfuzabil urgent.

Au aranjat ei transferul la spitalul ANATOLIA HOSPITAL, spital unde sunt aduși majoritatea turiștilor cazați în zona Belek și Lara. Ajunși acolo ni s-a adus la cunoștință faptul că toate serviciile medicale trebuiesc achitate integral de către noi și că nu acceptă decontare directă cu asigurarea."

"A trebuit să achităm aceste costuri"

"În tot acest timp am vorbit la telefon cu cei de la Mondial Asistance, care au încercat prin toate mijloacele să facă posibilă decontarea directă, fără succes însă.

Ca și costuri:

• 455 EUR consultație medic pentru adult (maxim maxim 2 min a durat)

• 335 EUR consultație medic pentru copil (la fel max 2 min.) pe fetița o durea urechea și avea și ea o inflamație a amigdalelor, dar o formă ușoară.

A trebuit să achităm aceste costuri, altfel nu ne consulta nimeni."

"Fac prețuri în funcție de client"

"În urma consultului medical, medicul a constatat că avem nevoie de analize de sânge și tratament perfuzabil cu antibiotic și internare 6 ore atât eu cât și fetița mea.

Costul: 1200 EUR / persoană, adică 2400 EUR amândouă.

Discutând non-stop la telefon cu cei de la Mondial Asistance și văzând nevoile exacte ale copilului, starea ei de sănătate nu necesită internare și administrare de antibiotic perfuzabil, asta îmi era clar, am concluzionat că ne cam "jefuiesc" elegant domnii turci și fac prețuri în funcție de client.

Le-am spus că din păcate nu avem la noi suficienți bani și atunci ne-au spus că o să sune la directorul spitalului să vadă dacă ne pot face un discount.

După discuția cu directorul, au venit cu propunerea de 465 EUR / persoană și internare ptr 2 ore, nu 6 ore cum ne-au propus inițial, cu analize incluse.

Am acceptat internarea doar pentru mine, pentru că abia mai respirăm și aveam neapărată nevoie de tratament, iar pentru cea mică, ne-au dat o rețetă cu antibiotic.

Deci am fost nevoiți să achităm 1255 EUR, altfel plecăm cum am venit.

Concluzia: în Turcia, anumite spitale cum este și cazul spitalului ANATOLIA HOSPITAL din Antalya Belek, nu acceptă decât plata pe loc.

Asta înseamnă că degeaba ai asigurare, că poți să mori cu ea în mână și nu te bagă nimeni în seama dacă nu ai bani", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Cum să procedați în astfel de situație"

Unii membri ai grupului au explicat că există o anumită procedură pentru a evita aceste costuri, în astfel de situații.

"Nu ați fost informați de la început cum să procedați în astfel de situație. Nouă când am ajuns, reprezentantul tour operatorului ne-a spus clar ca în caz de urgență medicala sa îl sunam pe el și trimite în maxim 20 /25 de minute mașina sa ne ducă la spital unde totul se va derula prin asigurare. Chiar a precizat sa nu apelam la medicul din resort sau sa nu apelam la cei din hotel pentru informații pentru ca ne vor tapa de bani.Din fericire nu am avut niciun fel de problema și nu a fost cazul.Probabil ca dacă ați fi apelat la reprezentantul agenției cu care ați mers în Turcia ați fi evitat situația neplăcută."

"Sunt cazuri urgente, cum am fost eu, nu-ti trimite nimeni nimic, nu te bagă nici naiba in seama, te urci într-un taxi și ajungi la primul spital, plătești mii de € la un resort si 7 din 10 oameni tot ajung prin spitale mai ales cei cu, copii mici.

Ceea ce a vrut doamna să sublinieze pentru cine are urechi și mă bucur că a avut efect, este că pleci om cu gând de a te relaxa și vii neom să deschizi dosare.

Cine merge la turci să-și aloce un buget pentru așa ceva, să nu meargă la risc!"

"Nu trebuia sa mergeți la acel spital. Fiecare firmă de asigurări are contracte cu anumite clinici, spitale etc. Sunt sigur 100% că dacă sunați la un număr de telefon al asigurătorului, acesta vă programa la o clinică/spital cu care are contract cu asigurare directă (nu plăteați nimic). Am lucrat în turism si cu aproape toate firmele de asigurări. Există o mulțime de clinici, în zona Antalya în care turistul nu plătește nimic."

"Trebuia să sunați la asigurător și v-ar fi indicat unde să mergeți.

Am trecut printr-o situație similară, am fost la cabinetul medical al hotelului iar cei de acolo ne-au condus la Anatolia Hospital.

Ni s-a cerut o sumă foarte mare pentru o perfuzie, ulterior am ajuns redirecționați de către cei de la asigurări la spitalul municipal din Antalya, unde consultul a fost gratuit, când am ajuns în țară au fost decontate inclusiv medicamentele necesare."

