Cât au scos românii din buzunar pentru a face Paștele în Grecia: ”Nu știu cum și unde reușiți sumele acestea mici”

Românii îndrăgostiți de Grecia au profitat de sărbătorile pascale pentru a fugi timp de câteva zile la căldură și soare, cu briza mării pe fundal.

Prețurile sunt mai mici decât în sezon și există tarife pentru toate buzunarele. Un bărbat a întrebat pe Forum Grecia cât au plătit în total românii care s-au dus în Grecia de Paște.

”Cât a costat vacanța de Paște în Grecia?”, a întrebat acesta.

Zeci de răspunsuri au început să curgă: unii pare că au găsit oferte foarte bune, pe când alții susțin că prețurile au fost mai ridicate decât se așteptau.

”4 nopți cazare în Atena, o noapte în Salonic, cu mașina, plus tot ce înseamnă cheltuieli (de la benzină....până la suveniruri), 2 persoane, aproximativ 4.000 - max 4.500 lei)”

”3.500 lei”

”4 nopți, 1.880 km făcuți, 2 adulți și 1 copil de 7 ani, 1.000 de euro. O masă la tavernă pe continent pentru 3 persoane este în medie 45 de euro cu 3 băuturi incluse și desertul oferit de gazdă. Am fost în Palaios Panteleimonas, am avut mic dejun inclus pentru 3 persoane, 75 euro pe noapte. Am întâlnit oameni extraordinari acolo, cu care abia așteaptăm să ne revedem în vară”

”1000 euro, 4 nopți, familie de 4 persoane, adulte.

(Drum, cazare, mâncare, ulei, suveniruri)”

”Sunt acum în Grecia. Mai precis pe insula Creta. Cazare 7 nopți 280 de euro. Mâncăm la restaurant 2-3 mese, depinde de zile. Suntem un cuplu. Mâncare fff bună și preturi fff acceptabile. Un mic dejun pentru 2 persoane 18-20 de euro. Prânzul și cina între 30-40 de euro. Hotelul unde suntem cazați este la malul mării. Locația precisa, Giorgiopoli. Un orășel micuț, cochet si fff primitor. Anul trecut am fost tot aici și au fost aceleași prețuri”

”Nu știu cum și unde reușiți sumele acestea mici că din 40 de oferte primite până acum de la cazări din Thassos niciuna nu este sub 750euro/7-10 zile și asta la proprietăți relativ modeste”

”4 nopți cazare cu demipensiune, masă de Paște la restaurant, transport cu autocarul 210 eur/pers”

”Kavala..1.000€ benzina, cazare, mâncare, 2 adulți, 2 copii.Cazarea lângă mare. (am avut și la noi ceva mâncare pt Paște dar am mâncat și în oraș). Am avut ghinion sa fie f multe magazine închise, dar taverne erau deschise. Am stat 4 zile”

”4 persoane 4 nopți cazare cu demipensiune, + masă festiva de Paște cu miei la proțap, total cu transport + suveniruri 1.200 euro”

”700€/ Alia Palace Halkidiki, demipensiune 5 nopti”, sunt câteva dintre răspunsuri.