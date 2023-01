Surprizele turiștilor care caută oferte de Paște în România: "6.000 de lei în care era inclusă doar cazarea pentru 2 persoane, 3 nopți"

Anul acesta Paștele ortodox este în data de 16 aprilie, iar românii caută deja oferte pentru acea perioadă.

Un român a anunțat ce prețuri i-au fost cerute pentru a petrece 3 nopți în zona Maramureș, într-o postare pe Facebook.

"O mare dezamăgire"

"Am făcut ieri o postare în care ne exprimam dorința și ceream oferte pentru petrecerea sărbătorilor de Paște în zona Maramureș.

Mulțumesc frumos celor care mi-au făcut recomandări sau mi-au trimis oferte, aici sau în privat.

Am, însă, o mare dezamăgire referitoare la acest subiect și nu o spun cu răutate, deci nu trebuie să se simtă nimeni jignit.

Oameni buni, am primit oferta de 6.000 ron în care era inclusă doar cazarea pentru 2 persoane, 3 nopți, mâncarea putând fi luată de la alte restaurante. Contra cost evident.

În aceste condiții, oricât de susținător al turismului românesc ai vrea să fii, nu ai cum!

Să ajungi să dai 1000 ron/persoană pe noapte cazare e peste puterea mea de înțelegere. Ne mirăm și ne întrebam de ce mulți preferă să meargă afară? N-ar trebui.

Mai pun 1.000 de ron și merg, la alegere, în Turcia, Egipt, Tunisia, etc. Cu avion, cazare si toate mesele incluse. E adevărat, acolo nu sărbătorești Paștele, însă e vorba de relaxare pentru o perioadă scurtă, până la toată urma.

Părerea mea este că noi nu încercăm să facem turism, ci încercăm să ne îmbogățim peste noapte.

Închei și îmi cer scuze dacă am rănit sentimentele unor întreprinzători, însă așa stau lucrurile, iar ca să fie toată lumea liniștită trebuie să înțelegem că tichetele de vacanță reprezintă bani, au aceeași valoare și nu sunt primite doar de bugetarii huliți de mulți, ci sunt date în locul primei de vacanță de tot mai mulți angajatori privați.

Numa' bine!", a scris acesta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Foarte greu mai găsești fraieri care să vină"

În comentarii, mulți critică prețurile mari și mărturisesc că preferă vacanțele în străinătate care sunt mai ieftine.

"Încet încet astfel de "întreprinzători" vor dispărea, lăsând loc doar celor care vor cu adevărat să facă turism.

Ajută foarte mult ca fiecare dintre noi să lase o recenzie în care să povestească în câteva cuvinte cum s-a simțit în locația respectivă.

Pe google, am fost acolo sau pe alte siteuri de profil.

Oamenii au început să se informeze, iar odată ce ai căpătat câteva recenzii negative foarte greu mai găsești fraieri care să vină și să regrete apoi.

Nu ne dăm seama poate, dar că turiști avem o forță extraordinară de a face puțină curățenie în acest domeniu."

"Nici nu trebuie să mai puneți 1000 RON și vă puteți lua în Egipt, Tunisia și nu se compară.

De câțiva ani tot mi-am dorit și eu să sărbătoresc Paștele sau Crăciunul în țară, dar când am văzut ofertele, mi-am luat în străinătate. Acesta e al 5-lea an când o să fac Paștele în Egipt și nu stau doar 3 zile, ci 7. Sper să găsiți o ofertă de bun simț."

"Ca în orice activitate economică, piața se cerne și rămân cei care au o ofertă atractivă preț / calitate.

Deși sunt în turism de 15 ani+ m-am cam șocat de Crăciun cam cât m-a costat concediul. Nu are rost să pun prețul aici, că nu suntem să ne lăudăm, dar mulți exagerează și merg pe premiza "arde-l că oricum nu-l mai prind". Eu activez pe litoral (Eforie N), dar sincer nu am văzut prețuri la mâncare pe litoral cum am văzut la munte. S-a exagerat prea tare și asta va avea consecințe."

"Ooo, da, cu marea românească am terminat-o acum câțiva ani, iar cu stațiunile montane anul acesta. Nu poți să ai tarife cel puțin de Austria, la instalațiile de urcare pe pârtie, și o glumă de pârtie de 600- 700 m, am fost să poată "schia" copiii la Păltiniș. Ok, când o să ne dezvoltăm turismul, că ne-a dat Dumnezeu de toate, dar mâna prea largă la îmbogățit, o să mai căutăm oferte, până atunci, mergem la alții. Asta e."

"Chiar și cu masă inclus 1000 lei pe zi e foarte mult, au înnebunit de tot. Vor să se îmbogățească peste noapte."

"Sunt de acord. Și eu am fost susținătoarea turismului românesc până am observat că la prețuri mici nu prea ai calitate (adică deloc), iar la prețuri mari, nu-mi vine să plătesc atât de mult, când pot alege alte destinații și parcă devine tot mai fain să văd alte zone decât cele din România.

E dezamăgitor, dar presupun că din moment ce există aceste prețuri, există și clienți, poate români, poate străini".

