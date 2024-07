Surpriza de care a avut parte un român într-o vacanță „all inclusive” în Turcia. Cât l-a costat experiența de lux

Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanțele în țări precum Turcia, Grecia sau Bulgaria și asta pentru că ofertele din străinătate sunt mult mai accesibile decât în România.

Un turist român povestește cum a fost vacanța în Turcia, pe care a cheltuit 2.000 de euro, fiind cazat la un hotel de lux.

Imediat după ce a ajuns acolo, românul a avut parte de mai multe surprize plăcute și, după cum spune chiar el, experiența a fost peste așteptări. Chiar dacă au existat și unele nemulțumiri, bărbatul a ales să nu le acorde prea mult atenție, potrivit click.ro.

„De luni am început sejurul, tot cameră cu terasă și acces direct la piscină. (…) Prețul pentru o săptămână a fost foarte mic în comparație cu serviciile, mâncarea și băutura. 2000 de euro pentru 2 adulți și un copil, camera cu acces direct la piscină, transport propriu cu mașina, cumpărat în 29 septembrie 2023 (…)

Hotel foarte ieftin, curat și frumos, cu mult peste altele cu renume cel puțin din punct de vedere al mâncării și băuturii. Personal amabil (ne-au rezolvat rapid câteva problemuțe), curățenie zilnică în camere, alimentare zilnică a frigiderului din camera cu ce se vede în poza din postare.

Mâncare și băutura bună și la barurile de lângă plajă, paste, pizza, frigărui, hamburgeri, etc. Se poate vedea și în poze. Acum pe gazon lângă plajă se face ceva „petrecere câmpenească” cu kebab, kofteci, cartofi umpluți, fructe, porumb fiert, etc.

Tăria e de la firme de top, vinul bun, iar la capitolul bere au doar Calsberg și Tuborg la sticlă plus dozator unde la barul principal au și ceva bere neagră. Sucuri cu acid din gama Coca Cola la sticlă și cutie, ceva sucuri fără acid, dar firme turcești si fresh de portocale proaspăt.

La masa de seară am avut fructe de mare în fiecare seară, dar și miel, rață, prepeliță… astea în fiecare seară altceva. Vedem în seara asta ce mai primim. Dimineața și la prânz nu am fost la masă la restaurantul principal”, povestește turistul român.

Cât despre camerele de hotel, bărbatul spune că nu sunt foarte mari în comparație cu altele în care a mai fost cazat.

„Camerele nu sunt foarte mari in comparație cu altele pe unde am mai fost, dar sunt ok. Înțeleg că în corpul principal sunt și mai mari. Nu m-a interesat aspectul ăsta pentru că eu am vrut doar cu ieșire direct la piscină. Plaja are pietriș fin, nu nisip fin, dar e ok. Intrarea e lină fără bolovani. Sunt câțiva bolovani mari dar la vreo 30 de metri de mal”, a mai scris românul pe grupul de Facebook Forum Turcia.

De asemenea, un alt aspect ce l-a deranjat pe turistul român au fost umbrelele puse la dispoziție de hotel care ar fi fost acolo „degeaba”. O altă nemulțumire ar mai fi că nu erau suficiente chifle și că pâinea nu era feliată.

„Ce nu mi-a plăcut: Umbrelele de pe plaja… sunt niște ciuperci de paie uscate. Suprafața mică, înalte și arată și urât… practic sunt degeaba, nu oferă nicio protecție împotriva soarelui. La restaurant pâinea este întreagă și trebuie să ți-o feliezi singur. Ai un prosop care trebuie pus pe pâine ca să nu pui direct mâna.

Degeaba, 90% pun direct mâna pe pâine, își taie și pleacă. (asta că tot citeam într-o postare că un manager de la alt resort a spus ca unii turiști au avut probleme medicale pentru că alți turiști au pus mâna pe mâncare nespălați). Mai e varianta chiflelor, dar sunt foarte puține, deci ai șanse să nu găsești chifle.

Sunt și ceva tobogane și activități pentru copiii mai mici, dar nu ne-au interesat, deci nici n-am fost pe acolo. Recomand cu încredere mai ales la prețul ăsta mic. O cameră normală e si mai ieftină cu vreo 200-300 de euro. Bine, depinde și când luați și de unde luați. Să nu vă așteptați să găsiți azi pentru mâine la banii ăștia că nu cred că o să găsiți. Concedii frumoase tuturor”, a adăugat turistul român.

