Vacanța de sărbători abia s-a încheiat, iar românii sunt deja cu gândul la cea din sezonul estival. Pe grupurile dedicate de pe Facebook deja au început să apară anunțuri de la turiști care caută locuri de cazare. Și hotelurile au început să le trimită oferte potențialilor clienți.

Un român a postat pe Facebook oferta primită de la un hotel din Mamaia. Potrivit prețurilor afișate, aceasta implică o reducere de aproape 1.000 de euro, la un hotel de 3 stele.

Prețul redus pentru doi adulți care ar petrece 7 nopți în perioada 1-8 iulie ajunge la 5.034 de euro, potrivit capturii de ecran.

"Nu e ironie, e doar UAU! Ce părere aveți, să fie doar o greșeală sau se schimbă atât de mult piața? Clar nu e 1 aprilie!

Am primit un email doar cu specificarea în titlu - Revenire. De data asta prețurile sunt în lei, însă chiar și așa, astea nu sunt prețuri de Early Booking.

Cam așa se face turism la nivel profesionist! Măcar de-ar fi doar în turism", a scris românul care a primit oferta, pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Eu cred că au greșit moneda"

Mulți dintre cei care au comentat sunt de părere că la mijloc este doar o eroare. Alții care au făcut simulări, au ajuns la prețuri asemănătoare.

"Cu banii ăștia mă duc în Maldive."

"Eu cred că au greșit moneda în website."

"Nu cred că e o eroare, anul acesta de revelion la Alpin în Poiana Brașov, patru nopți 2.400 €. Prostia, domnia și snobismul se plătesc."

"Prețul este de fapt în lei, nu în euro. Am observat și eu că cei de la direct booking au greșit, dar dacă deschizi oferta, o să vezi că prețul este în lei."

"Nu este adevărat. Am făcut eu acum simulare 3 adulți. Peste 3.000€."

"7.200 lei, 3 persoane, 01.07, 7 nopți, direct booking."

"Am avut peste 10 călătorii în 2022 și adunate toate nu am ajuns la suma asta, mereu zic că eu sunt prea săracă să îmi fac concediul în România."

"Și euro ar fi 1.000 și tot e scump, am fost în Turcia 2 persoane cu avion cu tot, 1.200E 7 zile cu All inclusiv."

"La 4.900 lei/noapte la all inclusive, nu este greșeală deloc. Pentru 7 nopti chiar nu e greșit. Eu mă număr printre săraci și prefer să plec în Bali cu banii ăștia, undeva în Tenerife, Ibiza, oriunde. Și sunt sigură că-mi rămân și bani."

"Sigur nu e greșeală, dar mai rău este că nu merită nici dacă erau lei. Am fost anul trecut și am regretat. Aceeași mâncare în fiecare zi, iar dacă vrei o salată sau fructe nu ai de unde alege, o zi mere, alta nectarine, seara nici o șansă să găsești o salată, murături sau sfeclă roșie doar. Curățenia în camere, angajații nepoliticoși, la piscină mizerie, barul de la piscină sărăcuț, sincer nu recomand. Ah și să nu mai zic că mergi 10 minute până la plajă pe nisip plin de scoici."

"Mai bine 8 zile în Caraibe, 2 adulți cu 2.600 Euro."

"Eu cu 3.800 de lire am 7 nopți all inclusive în Grecia în iulie și 7 nopți all inclusive în Hurghada la sfârșitul lunii august.....Și în Ro 5.000, asta este nesimțire și japca pe față."

