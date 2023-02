În ultimii ani, mulți români au renunțat la vacanțele din România și le-au ales pe cele din străinătate, nemulțumiți adesea de prețurile foarte mari pentru condiții și servicii proaste.

Sunt și situații în care cei care mai dau o șansă turismului din țara noastră au parte de surprize plăcute.

Este cazul relatat de un român, într-o postare pe Facebook.

"De la cineva care avea o repulsie superficială despre ce înseamnă schiatul în România și care ar fi fost dispus să își scurteze numărul de zile petrecute la munte doar ca să meargă în afară, am rămas plăcut surprins după această vacanță în Predeal.

Oameni primitori și calzi, schiori de treabă care se oferă să te tragă pe suprafețele plate, transport lipsit de probleme, personal care îți zâmbește și care nu se supără că, vezi doamne, fix acum te-a tăiat și pe tine să folosești teleschiul, lucruri la care chiar nu m-am așteptat.

Peisajul superb, o iarnă adevărată - îmi pare rău că nu am apucat să fac mai multe poze, însă temperatura a fost nemiloasă și orice încercare conducea la o poză mișcată și o degerătură.

Cât despre lucrurile care nu țin de schiat propriu-zis, pot spune că există și locuri în care serviciile sunt cel puțin ca în afară, locuri în care se pune accentul pe igienă, pe curățenie, pe relația cu clientul, locuri în care ți se vorbește frumos când ai o problemă, locuri unde mâncare este excelentă și oferă și altceva decât ciorbiță (nu că nu mi-ar plăcea), locuri care oferă variante faine de relaxare după o zi obositoare de schi șamd. Prețurile sunt omenești și avantajul este că susții localul, ceea ce, pe mine cel puțin, mă face să mă simt bine.

Un singur lucru a fost nașpa, anume, faptul că pârtia era foarte aerisită, aproape goală, ceea ce, personal, îmi convine pentru că nu stau la coadă la transport, însă, e păcat pentru o țară cu atât potențial. Good job, Predeal!", a scris acesta pe grupul Ski România.

"Să dai 230 pentru un derdeluș? Aroganță maximă"

În comentarii, mulți sunt de altă părere.

"Pentru a te da două sau trei zile, Predealul și în general Valea Prahovei sunt ok. Dacă ești peste nivel mediu din punct de vedere al tehnicii și vrei concediu pentru schi, te orientezi către alte stațiuni de-afară. Nu știu de ce suferă atâta lume de lipsa kilometrilor de pârtie când ei nu leagă zece viraje corecte la o tură.

Dacă eram vreo nație cu tradiție în sporturile de iarnă, înțelegeam, dar când două treimi dintre cei care schiaza sunt începători/ mediu, cu șanse minime de progres, un sfert sunt de poză pe pârtie pentru că de, așa sunt și ei în cărți în lumea bună, mai rămân un 10-15% care se dau corect. Ăia știu ce vor, se bucură de zăpadă și când se satură de mizerie își iau jucăriile și pleacă unde trebuie pentru schi adevărat."

"Fain la Predeal, prețuri mici, mai ales skipass-ul, multe instalații de transport pe cablu, locuri de parcare fix lângă punctele de îmbarcare; ce să mai, de vis."

"Să dai 230 pentru un derdeluș? Aroganță maximă."

"Și prețurile, la nivel de Austria sau chiar peste."

"Și da și nu, la un hotel de 4 stele în Austria îți garantez că va fi mult mai scump. Aici greșește majoritatea, compară prețurile unui hotel de 3-4 stele la noi care totuși oferă un confort ridicat cu prețul unei camere într-o pensiune de 2 margarete în Austria. Ski pass-ul într-adevăr e aproximativ la fel.

Totuși în Austria nu poți ajunge în fiecare săptămână, nu îți poți lua 1-2 zile libere în cursul săptămânii sau să mergi la weekend.

90% dintre cei care merg în afară la ski/snow, merg un sejur de X zile și cam atât.

Mulți dintre cei care merg la noi o fac la sfârșitul fiecărei săptămâni pe parcursul întregului sezon sau chiar și în timpul săptămânii.

Plus mai este cheltuiala cu drumul.

Mâncarea și băutură în Austria sunt mult mai scumpe decât în România, e 10 euro o bere, să fim serioși.

Astea-s lozinci, mai ieftin în Austria sau la același preț."

"Trebuie trecut la categoria de evitat"

"De toată jena, am fost o singură dată la Predeal și mi-a ajuns, personalul cu un tupeu fantastic. După ce că prețurile sunt exorbitante, la ultima tură m-am grăbit să mai prind ultima urcare, am stat 2-3 minute blocat pe scaun sus înainte de coborâre (cam cât îmi lua coborârea pe subteleferic), iar când am ajuns jos, scaunul era închis deși mai erau 2 minute, ceasul lor de la telescaun nu era fixat corect. Și cu un tupeu ordinar, șeful de la scaun îmi spune ceva de genul că n-am avut noroc, că și opririle scaunului fac parte din program, adică mai și stai pe scaun în loc pe banii tăi. Drumuri ca în evul mediu la ieșirea spre DN1, clar nu mai calc pe acolo curând (ca să nu spun niciodată). Predealul trebuie trecut la categoria DE EVITAT".

