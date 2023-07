Concluzia unei turiste la finalul vacanței din Mamaia: "Mi-aș fi dorit să îmi fi spus cineva că e așa de dinainte să mergem"

Numărul celor care au renunțat să petreacă vacanța de vară pe litoral în România a crescut în ultimii ani. Nemulțumiți de prețurile mari și serviciile de proastă calitate, aceștia au ales vacanțele în Bulgaria, Grecia sau Turcia.

Unii merg în weekenduri în stațiunile din România, la fel și unii dintre cei care au copii mici și nu au curaj să parcurgă distanțe mari.

Este cazul relatat de o femeie care a mers în Mamaia și s-a întors nemulțumită, după cum a scris pe Facebook.

"Tocmai ne-am întors de la mare (Mamaia).

1. Pentru cei care se gândesc să plece vara asta aș dori să spun că am stat în zona plajelor centru/sud a stațiunii și nu recomand.

Tot ”nisipul” de pe plajă este de fapt o mare de bucățele de scoici, lumea venea cu șlapii până în dreptul apei ca să poată merge, altfel te înțepai oriunde puneai piciorul. Mi-aș fi dorit să îmi fi spus cineva că e așa de dinainte să mergem, poate ne-am fi încumetat să plecăm în afară (avem un bebe de 10 luni și am vrut să nu fim prea departe, fiind prima experiență de concediu cu ea).

2. Aș dori recomandări pentru anul viitor de locații unde am putea merge și care ar fi mai baby-friendly (nisip fin, apă curată, peisaje frumoase). Menționez că nu am fost plecați la mare în afară și nu știu deloc spre ce să mă îndrept- ce țară/ stațiune etc.

3. Întreb de pe acum pentru că mă gândesc și la varianta în care dacă rezervarea se face mai din timp ar fi mai ok prețul. Așadar, aș vrea și în legătură cu asta un sfat.

În ce perioadă/ prin ce agenție sau cum e ce mai convenabil de rezervat această vacanță? Menționez că suntem din Iași și dacă ar fi vorba de mers cu avionul (Grecia, Cipru, Spania, Turcia etc) am preferă să fie cu zone din Iași. Mulțumesc", a scris aceasta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Sunt plaje cu nisip bun și fin și la noi"

În comentarii, aceasta a primit mai multe recomandări.

"Dacă mai făceați 50 de kilometri, ajungeați la bulgari, plajă fină, prețuri bune. Cu fiica mea am plecat în concedii de la 3 luni peste tot. Am preferat să fie curat și bun. În Albena, că e aproape de Mamaia, nisip fin, plajă curată."

"Sunt plaje cu nisip bun și fin și la noi, dar trebuie întrebat înainte. Mamaia nord, Eforie Nord -Belona, Între Eforie Nord și Sud, Eforie Sud -Capul Turcului, mai sunt și altele dar nu le știu, pe astea am fost personal."

"Dacă vreți România recomand stațiunea Saturn. Aproape de România ar fi Stațiunea Albena, Bulgaria (faceți 1 ora cu mașina, de la granița). Cu avionul din Iași puteți merge în Turcia (stațiunile Side și Belek au plaje cu nisip)."

"Pentru copii mici e foarte ok în Turcia"

"Pentru copii mici e f ok în Turcia. Alegeți un resort bun. Eu am căutat să aibă și zona verde (aerul mai respirabil), la distanță de transfer mică de aeroport. Sub 2 ani plătiți doar taxa de aeroport pt copil."

"Ceva relativ aproape, drumul se poate face tot odată. Noi am plecat anul asta cu un băiețel de 4 ani și o bebelușă de 10 luni. Thassos plajele sunt vis, nisip fin, apă mică, cu intrare lînă, caldă, mâncare bună. Am lăsat all inclusivul de la bulgari pentru greci și a fost cea mai bună decizie, nu mai zic că la Bg prețurile au cam explodat".

"Va recomand Sudul Spaniei, indiferent de locație toate plajele au nisip fin. Calpe, Benidorm, Aguilas, Mazarron, Torrevieja, Mojacar.

Acum 2 ani am fost după 18 ani la noi la mare în Saturn. Plajă a fost super ok, nisip fin, apă curată, intrare lină pt copilași, cazarea ok... însă muzică tare și mâncarea nașpa, + prețurile super exagerate = Nașpa rău."

"Recomand Halkidiki, brațul Sithonia. Plaje cu nisip fin și intrare lină în mare. Vourvourou este un sătuc mic și liniștit cu plaje cu umbră naturală și taverne bune! În poză este Plajă Lagonisi la 10 min cu mașina de Vourvourou! Vis!"

"Recomand Egipt în mai sau septembrie"

"Noi anul trecut am fost la mare în România tot cu bebe mic, dar ne-am luat cazare în Constanța. Am întrebat pe câțiva 'ai locului' care ar fi cele mai fine plaje, ne-au dat câteva variante, iar noi am explorat mai multe plaje. Ne-a plăcut la Năvodari. Într-adevăr, în Mamaia și Constanța plajă e din scoici. Dar puteați să schimbați oricând plaja, nu trebuia să vă chinuiți un concediu întreg. Anul ăsta tot în România mergem cu bebe. De dată asta în partea de sud a litoralului, unde la fel este nisip fin. Deci variante sunt și pentru România.

Recomand Egipt în mai sau septembrie. Noi mergem în a două jumătate a lunii mai, de obicei și ne place tare. Anul trecut am nimerit la un resort cu plajă cu nisip fin. Anul acesta, am nimerit la o plajă cam pietroasa. Nu se putea fără încălțări de apă. Deci peste tot pot fi plaje fine sau mai incomode, nu doar în România".

