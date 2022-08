Cum a rămas o familie fără vacanța la munte și la mare: "De ce se mai miră că românii aleg concediile în altă țară?"

Unii români care aleg să-și petreacă vacanțele în România au parte de experiențe neplăcute.

Este cazul unei familii cu un copil de 3 ani care a rezervat pe booking din luna iunie o cazare la Bran, și alta la Eforie.

Un telefon dat pentru verificare a scos la iveală că de fapt nu sunt locurile rezervate nu sunt libere. Și proprietarii de la Bran au anunțat telefonic că de fapt cazarea familiei se suprapune cu o alta, după cum a relatat o româncă pe Facebook

"Prin luna iunie am început să căutăm cazare pentru concediul din vara această. Având un copil de 3 ani înnebunit după dinozauri, am decis că anul acesta să facem concediul în țară și să mergem 3 zile la Bran, să vizităm Parcul de la Râșnov și pe urmă să mergem la mare (ne-am decis să alegem Eforie Nord).

Am găsit pe booking o pensiune la Bran. Am rezervat. Am zis că hai să și sun să văd dacă e totul ok. Super de treabă doamna cu care am vorbit, că e totul ok, că ne vedem în august.

A urmat rezervarea pentru Eforie

Aici, distracție. Am rezervat tot pe booking. Și tot așa, am zis că ia hai să îi sun. Surpriză. Ei de fapt nu au liber perioada care mă interesează pe mine. Și că nu îi interesează că am fost lăsată să rezerv. Dacă nu sunam, oare m-ar fi anunțat că nu mă pot caza, deși am rezervare?!

Și acum ajung la partea și mai distractivă.

Azi am fost sunată de la Bran că de fapt rezervarea se suprapune cu alta și nu ne mai pot primi. Mă întreb și eu cum se poate face astfel turism? Și de ce se mai miră că românii aleg să facă concediile în altă țară?

Acum trebuie să mă pun iarăși la căutat (doar i-am promis copilului că va vedea dinozauri).

Îmi poate recomanda cineva o cazare drăguță pe zona Bran?! Aș dori măcar mic dejun inclus

Aveți grijă ce și unde rezervați!", a scris românca pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

"Și în alte țări se întâmplă la fel"

În comentarii, cei mai mulți îi recomandă locuri de cazare, iar unii sunt revoltați.

"Dacă aveți plătit un avans prin booking și aveți dovada sa se pună și-n cap să vă facă rost de cameră."

"Dacă ai rezervat prim booking, trebuie să îți găsească ei alternativă, cu eventuală diferență plătită de proprietarul unde ai rezervat inițial. Cu condiția să nu anulezi tu rezervarea inițială."

"Stați liniștită că și în alte țări se întâmplă la fel, nu e doar la noi problema asta… cel puțin in Thassos am citit de n cazuri de rezervări suprapuse sau anulate."

"S-a făcut o REZERVARE prin Booking. Plătită sau nu, proprietarul nu are dreptul să dea camera altcuiva, din moment ce el a acceptat aceste reguli atunci când și-a postat locația de cazare pe platforma respectivă și a beneficiat de clienții acesteia."