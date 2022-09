Top 10 cele mai bune stațiuni de schi din Europa. Cât costă un sejur de o săptămână de Revelion FOTO

Iubitorii de schi se gândesc deja la concediul de iarnă, iar vestea bună este că Europa nu duce lipsă de stațiuni montane ideale pentru toate gusturile. Fie că vreți să vă petreceți vacanța pe pârtie, fie că vreți doar să vă bucurați de aerul de munte, opțiunile sunt nenumărate.

Este imposibil să vorbești despre cele mai bune stațiuni de schi fără să menționezi St.Moritz, potrivit cntraveller.com.

https://www.cntraveller.com/gallery/best-ski-resorts-europe

Este una dintre cele mai bune regiuni de sporturi de iarnă din lume, așa că nu este surprinzător faptul că a găzduit deja două Jocuri Olimpice de iarnă și cinci Campionate Mondiale de schi alpin. În total, regiunea se mândrește cu 87 de pârtii ce se ridică la standardele de calitate ale Cupei Mondiale.

Pe de altă parte, prețurile sunt destul de piperate. Am ales intervalul 30 decembrie 2022 - 5 ianuarie 2023, iar ofertele privind cazarea arată astfel:

Zermatt este considerată una dintre cele mai bune stațiuni de schi din Europa – dacă nu din lume – datorită pistelor sale nesfârșite, recordului fenomenal de zăpadă, satului fermecător și peisajului uluitor.

Zermatt oferă unele dintre cele mai impresionante pârtii de schi din lume ce însumează nu mai puțin de 360 de kilometri. Există patru sectoare principale – Rothorn, Gornergrat, Matterhorn Glacier Paradise și peste granița cu Italia în Cervinia – toate fiind conectate printr-un sistem fantastic de teleschi.

Pentru același interval, 30 decembrie - 5 ianuarie, ofertele arată astfel:

First snow of the season @ICSZermatt @interchsoc @DioceseinEurope join us for worship Sunday 10am and 6.30pm St Peter’s in the resort #Zermatt pic.twitter.com/2Ygx0dkvhc

În această stațiune puteți schia din noiembrie până în mai, la altitudini cuprinse între 1.800 și peste 3.000 de metri.

Este o stațiune potrivită pentru toată lumea: copii mici, adolescenți, seniori, vedete sau campioni, toți vor găsi ceva de făcut. Dacă nu doriți să stați doar pe pârtie, este locul ideal pentru a sărbători Crăciunul sau chiar și pentru o vacanță primăvara.

Prețurile arată astfel:

În mijlocul Alpilor Kitzbüheler Alpen, între Kitzbüheler Horn şi Hahnenkamm este situată faimoasa staţiune dedicată sporturilor de iarnă Kitzbühel (762 m). Respiraţi atmosfera internaţională a acestui oraş romantic la poalele muntelui Hahnenkamm, locul de desfăşurare al legendarei competiţii cu acelaşi nume. Există numeroase cafenele, restaurante şi magazine. Multe celebrităţi internaţională găsesc drumul către Kitzbühel nu doar datorită domeniului schiabil excelent ci şi datorită Après-Ski-ului unic. Această localitate este situată ideal între regiunile Jochberg şi Hahnenkamm, unde puteţi ajunge în doar câteva minute cu mijloacele de transport gratuit.

Prețurile arată astfel:

We love the beautiful, traditional village of Kitzbuhel and the brilliant ski area surrounding it! We have some excellent, local companies who can help with your airport transfers. https://t.co/FoFd1mbaLp #Kitzbuhel #Austria #Skiing #Alps #ttot #skiholiday #traveltips pic.twitter.com/5bVjJuoGQB