Reacția unor români care și-au petrecut vacanța în Antalya, la all-inclusive. „Top, top, top. Cea mai bună mâncare” VIDEO

Doi vloggeri români, cunoscuți datorită călătoriilor pe care le fac în țară și în străinătate, au împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, cum și-au petrecut vacanța în Antalya, un oraș din Turcia îndrăgit de români. Deși erau sceptici cu privire la condițiile all- inclusive, de data aceasta și-au schimbat opinia.

Andreea și Ion, vloggeri români, au plecat din România pe 17 iulie și au fost cazați într-un resort din Belek, în care camera pe noapte cu ultra all inclusive (UAI) a costat 300 de euro. Astfel, pentru patru nopți cu UAI, pe malul mării, au plătit 1200 de euro/două persoane. La aceste cheltuieli se adaugă și costul biletelor de avion: 1.400 de lei, plus 700 de lei bagajele de cală. În final, însă, au ajuns să plătească vacanța mai mult, din cauza unei confuzii, potrivit Adevărul.

Camera de hotel

”Dormitorul chiar arată super-bine. Știam că turcii sunt renumiți pentru zona asta de hoteluri de lux, all inclusive (AI). Acesta este unul ultra all inclusive (UAI). Așteptările mele chiar au fost depășite, până acum. Totul este țiplă. Surpriza este priveliștea. Suntem la ultimul etaj, avem un jacuzzi (pe terasă). Eu voiam să explorez Turcia cu mașina. Chiar nu voiam să vin la ultra all inclusive, dar mă bucur că am făcut-o. Welcome în vacanța vloggerilor! Nu mi-am imaginat că vom primi așa ceva. Ne așteptam la ceva cu review-uri multe, pentru că întotdeauna este important să mergem la un hotel testat de alții, să aibă notă bună”

Experiența culinară din Antalya, de neuitat, pentru Andreea și Ion

Chiar dacă au ratat zborul spre casă, din cauza unei confuzii, cei doi vloggeri au văzut partea plină a experienței din Antalya. Din cele relatate pe canalul lor de Youtube, mâncarea rămâne marele „plus” al vacanței din această destinație.

„Cel mai mult și cel mai mult ne-a plăcut mâncarea. A fost cea mai bună mâncare dintr-o vacanță, de la un hotel. Top, top, top. Singurul lucru de care am fi putut să ne plângem ar fi fost doar căldura. Totul a fost la superlativ. Ne-am și relaxat, cred că am intrat chiar prea mult în starea asta de relaxare, de vacanță”, au precizat vloggerii Andreea și Ion.

