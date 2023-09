Vacanță de coșmar pentru o familie de români: "Am mers la doctor, am plătit 200 de euro consultația. Mușcăturile au dus la infecție"

Sezonul vacanțelor s-a încheiat pentru mulți români, însă rețelele de socializare sunt în continuare pline de poze și impresii din concedii.

Unii au avut parte de experiențe neplăcute. Este cazul relatat de un român care s-a întors cu mușcături de ploșnițe din vacanța petrecută în Turcia, după cum a scris pe Facebook.

"Salutare, tuturor!

Kahya Aqua Resort and Spa. Fac această postare deoarece am văzut că vin foarte mulți români la acest hotel.

Deși am mai vizitat acest resort acum 3 ani și am fost foarte mulțumiți, anul acesta am rămas total dezamăgiți!

Cum am ajuns la recepție ni s-a propus upgrade la camera din camera dublă să ne dea family room, la un preț chipurile redus, am acceptat, am plătit 70 euro ca să ajungem în camera 1240, infestată cu bed bugs (ploșnițe).

Dimineața lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur și simplu plin de aceste insecte. Ne-am adresat recepției și ne-au schimbat camera (ei nu știau chipurile de problemă, deși pe timpul zilei cineva a venit în toate camerele pentru dezinsecție), dar prea târziu, noaptea am fost mușcați toți, iar semnele erau vizibile cam a doua zi. Am mers la doctor, am plătit 200 euro consultația plus rețeta."

"Mușcăturile au dus la infecție"

"Mușcăturile au dus la infecție chiar, o să încerc să atașez o poză dacă este permis!

Atitudinea celor de la recepție lasă de dorit, deși noi vorbim engleză foarte bine, ei erau foarte greu comunicativi.

Free wifi- zilnic schimbau parola și nu o dădeau, te duceai cu telefonul, îl conectau ei și când ajungeai în cameră deja conexiunea nu mai era (du-te vino la recepție pentru parolă).

Plaja mai rău ca acum 3 ani (pietre foarte mari, foarte periculos și pentru adulți, nu mai vorbesc de copii.)

Referitor la mâncare foarte diversificată, foarte bună, piscinele- ok, curățenie în cameră zilnic, show în fiecare seară, activități pentru copiii- la aceste aspecte nu am nimic de reproșat."

"La întrebarea doctorului ce ați făcut cu bagajele, a zis dați-le foc!"

"Ajunși în UK la medic, diagnostic- infecție, tratament, 7 zile antibiotic, la întrebarea doctorului ce ați făcut cu bagajele (Sunt în curte de o săptămână), a zis dați-le foc!

Dacă băgați bed bugs în casă se scapă foarte greu de ele- stau în saltele, haine, cusături, mobilă, îmbinări de lemn și se înmulțesc foarte rapid.

Vă doresc vacanțe plăcute!

Fiți cu ochii în patru!", a scris acesta pe Forum Turcia.

