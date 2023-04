Una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, mai scumpă cu 20 la sută anul acesta. Când pot „prinde” turiștii cele mai bune oferte

Vacanţele în Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, una dintre agențiile de turism se aşteaptă să aducă în jur de 70.000 - 80.000 de turişti din România, potrivit directorului general al agenţiei de turism, Mahir Ahmetoglu.

"În toată lumea vorbim despre o inflaţie foarte mare, nu doar în Turcia. Turcia se integrează foarte bine în lume şi bineînţeles că şi aici avem o inflaţie foarte mare şi fiecare hotel încearcă să facă faţă. În primul rând, serviciile sunt foarte importante şi nu poţi să tai din servicii fiindcă pentru asta vin turiştii, până la urmă. În primul rând să ne gândim la raportul dintre preţ şi calitate, unde Turcia stă foarte bine. Fiecare turist poate să îşi găsească o vacanţă foarte frumoasă. Vom avea o creştere a tarifelor de vacanţă undeva la 20%, dar nu numai în Turcia, ci în toată lumea", a spus acesta.

Mahir Ahmetoglu se aşteaptă ca în 2023 Antalya să fie vizitată de 70.000 - 80.000 de români aduşi doar de această agenție şi spune că s-a gândit să aducă în Turcia gastronomia românească, muzica românească, dar şi personal din România, pentru ca turiştii să se simtă cât mai bine.

"Noi suntem pe piaţă de peste 20 de ani. Acum 20 de ani am adus 1.200 de turişti (în Antalya - n.r.), anul acesta aşteptăm undeva la 70.000 - 80.000 de turişti doar din România. Dacă în 20 de ani am ajuns aici, încercăm să venim cu nişte oferte noi, adică să aducem gastronomia românească, să aducem şi personal din România, să aducem şi muzică românească. Summer Tour nu lucrează doar cu români, ci şi cu nemţi, cu polonezi, turişti din Azerbaidjan şi, atunci, aducem undeva la 800 şi ceva de mii de turişti/anual. Fiecare piaţă este foarte importantă pentru noi şi fiind o piaţă nouă înseamnă că trebuie să oferim un serviciu foarte bun şi, pentru noi, foarte important este ca turistul să fie mulţumit, pentru că el trebuie să vrea să se întoarcă la noi. Deci, nu putem să scădem sub standardul pe care am mers şi mergem de atâţia ani", a susţinut acesta.

Ads

În ceea ce priveşte ofertele mai bune, Mahir Ahmetoglu spune că iunie este o lună cu tarife mai mici. De asemenea, acestea pot fi găsite în perioada de early booking sau în toamnă, când se cumpără vacanţe pentru anul următor.

"Sunt foarte multe variante de oferte. În iunie, de exemplu, sunt oferte foarte bune. Cele mai bune preţuri sunt cele de early booking. În septembrie - octombrie, dacă luaţi pentru anul următor, sunt, la fel, preţuri foarte bune", a detaliat el.

"În următorii 10 ani cred că o să ajungem la alt nivel de dezvoltare a turismului. Avem mare, avem nisip, avem soare, suntem umăr la umăr cu Spania. Avem un mesaj pentru turişti: ţara noastră este sigură, de încredere, toate hotelurile noastre sunt renovate, sunt noi, mâncarea la fel, totul este controlat, sunt foarte multe chartere, iar în Antalya turiştii pot găsi aceeaşi ospitalitate ca întotdeauna. Plus că avem foarte mult legături în trecut. Sezonul acesta va fi bun, pentru că hotelierii noştri sunt foarte deştepţi, investesc în personal foarte mult, acordă tehnologiei o importanţă foarte mare, iar turismul este văzut ca o meserie. Totul va merge foarte bine pentru că dăm importanţă foarte mare oamenilor, turiştilor şi pentru că ăsta este felul nostru de a trăi", a mai spus Mahir.

Ads

La rândul său, Osman Ayik, consilier al primarului din Antalya, a dat asigurări că administraţia din Antalya are grijă ca turiştii să se simtă bine, iar cei care doresc să facă afaceri sunt ajutaţi.

"Ca primărie, noi avem grijă de turiştii noştri să se simtă bine. Încercăm să îi ajutăm în toate modurile şi îi ajutăm pe cei care fac afaceri aici să aibă o deschidere bună către afaceri. Odată cu războiul din Ucraina, am primit foarte mulţi migranţi. În Antalya există o asociaţie specială care se ocupă de promovarea regiunii. La primăria principală a Antalyei există şi acolo un departament care se ocupă de aşa ceva şi întotdeauna merg împreună, de exemplu când se organizează un târg sau un eveniment de promovare. De asemenea, în Antalya se organizează tot felul de festivaluri. Avem festivalul de film Portocala de Aur, festivalul de gastronomie, festival de cărţi, de pian, teatru, deci ne putem extinde pe multe planuri, avem foarte multe idei. Activitatea de promovare nu e doar pe perioada estivală, ci pe parcursul întregului an. Bugetul de promovare provine din fondurile primăriei, nu îl luăm de la hotelieri, şi este suficient pentru ce avem de făcut", a afirmat Osman Ayik.

Ads

Mesajul acestuia pentru turiştii din România este că "viaţa se trăieşte o dată şi trebuie să faci ceva pentru tine".

"De asta trebuie să îţi faci timp pentru tine şi, de ce nu, de o vacantă", mai spune Ayik.

Anul trecut, în Antalya au fost 245.000 de turişti români, iar în 2023 se aşteaptă o creştere cu 20%. Cei mai mulţi turişti vin din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Bacău şi Braşov. Din Bucureşti spre Antalya pleacă săptămânal două chartere şi câte unul din Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Braşov, Suceava, Craiova, Constanţa, Bacău şi Baia Mare. Noutăţi în 2023 sunt zborurile din Braşov, Constanţa şi Satu Mare. Primul charter care deschide sezonul pleacă pe 15 aprilie, din Bucureşti, iar ultimul charter este cel din 21 octombrie, tot din Capitală, pentru că în Antalya, în octombrie, sunt temperaturi de vară, de peste 27-28 de grade.

Preţurile vacanţelor în Antalya sunt pentru pachete de şapte nopţi care includ totul: transport zbor charter, taxe de aeroport, transferuri aeroport-hotel-aeroport, cazare + masă/all inclusive, asistenţă turistică în limba română) şi pornesc de la aproape 700 de euro/persoană pentru ultra all inclusive, putând depăşi 1.692 de euro/persoană ultra all inclusive, în funcţie de perioadă şi de hotel.

Ads

Antalya este destinaţia de vară cu cele mai multe curse charter din sezon. O serie de excursii opţionale întregesc experienţa de vacanţă din Antalya. Turiştii au posibilitatea să viziteze obiective turistice, situri arheologice, să facă activităţi pline de adrenalină (rafting, plimbare cu telecabina până la aproape 3.000 de metri deasupra mării, buggy cross, jeep safari), cumpărături în bazar, participând efectiv la "ritualul" de negociere, plimbări prin centrul vechi al oraşului Antalya, cu un farmec aparte datorită străduţelor înguste, pavate şi pline de cafenele, restaurante şi magazine de mirodenii, dulciuri locale, ceaiuri etc.