Un cuplu din Marea Britanie a pierdut aproape 17.000 de euro după ce vacanța de lux pe care și-au rezervat-o în Japonia a fost anulată din cauza unui detaliu aparent minor.

Celia Tucker și soțul ei și-au planificat o călătorie de două săptămâni cu o agenție de turism. Cu o zi înainte de plecare, în timp ce făcea fotocopii ale documentelor de identitate pentru a fi în siguranță pe durata călătoriei, femeia a rupt din greșeală o pagină din pașaportul soțului, aproape de cusătură. Deși nicio informație scrisă sau fotografie nu a fost deteriorată, iar pagina a rămas în mare parte prinsă, autoritățile de frontieră și Oficiul de Pașapoarte i-au informat că documentul a devenit invalid, relatează Express.

Încercarea de a obține un pașaport de urgență nu a avut succes din cauza timpului scurt, astfel că cei doi au fost nevoiți să anuleze excursia și să-și asume pierderea banilor. Compania de asigurări a refuzat să le deconteze paguba și le-a explicat faptul că polița acoperă doar documentele pierdute sau furate, nu și pe cele deteriorate accidental.

În aceste condiții, femeia a cerut opinia unei experte în turism pentru a afla dacă refuzul asiguratorului este justificat.

Răspunsul specialistei a evidențiat regulile stricte aplicate de autoritățile de imigrare și de companiile aeriene în privința documentelor de călătorie deteriorate.

”Chiar dacă ruptura este mică sau pagina este încă atașată în mare parte, autoritățile de imigrare și companiile aeriene consideră orice deteriorare structurală în apropierea legăturii sau a cotorului pașaportului un risc de securitate, deoarece aceasta ar putea ascunde o intervenție frauduloasă asupra documentului”, a explicat experta.

Potrivit avertismentelor publicate pe site-ul Guvernului britanic, un pașaport deteriorat trebuie înlocuit.

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