"Abia acasă am calculat cât m-a costat prostia." Greșelile de care românii își dau seama după ce se întorc din vacanță: "Au trecut 12 ani și tot îmi este ciudă"

Vacanțele sunt momente așteptate cu nerăbdare, dar adesea oamenii fac alegeri pe care le regretă mai târziu. Fie că este vorba de bagaje prea grele, planuri prea ambițioase sau economisirea exagerată care strică experiența, micile greșeli se transformă în lecții prețioase. Abia după ce se întorc acasă, mulți realizează că ar fi putut să se bucure mai mult dacă ar fi fost mai atenți sau mai organizați.

Cineva a deschis recent în mediul online o discuție pe această temă.

Regrete din concediu

"Mi-am dat seama că aproape în fiecare vacanță am un moment de genul: ‘de ce am făcut asta?’. În Zakynthos am scos cash de 3 ori din grabă, la un curs groaznic și cu taxe la retragere, și abia acasă am calculat cât m-a costat prostia. Voi ce decizie de genul ‘asta n-o mai repet’ ați luat în concediu?", a întrebat pe Reddit un utilizator al platformei.

"Plec cu 3 bagaje și consum doar 10% din haine"

Postarea a strâns peste 100 de comentarii cu experiențe personale. Cele comune se referă la bagaje, prieteni sau cursuri de schimb.

“Să nu scoateți niciodată bani de la ATM Euronet. Sunt cele mai mari scams. Au comisioane foarte mari pentru orice operațiune și curs foarte prost. “

“Plec cu 3 bagaje și consum doar 10% din haine. Dar mai bine să fie decât să nu ai, nu?“

“Singură dată când nu am verificat patul de la cazare de ploșnițe, era să le iau cu mine acasă. “

“Cumpăr multe suveniruri sau produse locale pe care nu le folosesc. “

“Maxim un cuplu pe lângă noi în concediu. Când sunt 6 oameni în total deja există 6 păreri. Facem planul de acasă, ne ținem de el, flexibilitate în limita bunului simt și discutăm dinainte.”

“Am decis să nu mai plec în concediu. Am 2 copii, plecăm să facă tantrum-uri în altă țară.“

"Dacă cineva vrea să vorbească cu tine, ignoră, dar ai grijă la bagaj"

Cineva care călătorește frecvent în Asia a dat sfaturi detaliate, multe utile și în alte destinații.

“Merg des în Asia, Filipine. Sfaturi ce le aplic:

Mereu interesează-te unde mergi. Trebuie declarat la poliție? Există taxa de turist? Există Bolt, Uber, Lyft? Poți închiria biciclete? Poți să îți extinzi VISA? Poți intra fără VISA și, dacă da, ce trebuie făcut? (am plătit 60 Eu o poză simplă în Thailanda la intrare acum 2 ani).

Îmi iau valută de acasă, de-obicei dolari, și o schimb doar la bănci. Dacă scot bani la automatele (până și cele bune) de acolo direct de pe card, iau (1) O taxa de automat ( ~5$ ), (2) o taxa de banca în Ro ( ~2.5$ ) la limita maximă de 200$ și (3) un curs anormal de rău. Pierd 4%-7.5% din ce scot.

În multe locații, prefer să iau un apartament în chirie de o lună decât să iau o săptămână la airbnb sau hotel, ies și mai ieftin, nu mă deranjează nimeni, nu am stres de când plec, și de multe ori am și spațiu mai mare.

Dacă ai o cunoștință de încredere, localnică, ea trebuie să facă cumpărăturile, și totul e mai ieftin.

Anumite țări (gen Thailanda, Filipine, Vietnam), au "sezonul ploios" în care plouă rar, dar când plouă, e cu găleata. Căutând pe net, nu e recomandat să mergi în sezonul respectiv. Adevărul este că este tot pe la 22 de grade și poți merge la plajă, și să fii aproape singur pe plajă albă, la soare 2 din 3 zile.

În "sezonul ploios", nu vine multă lume, așadar e plin de camere libere, și poți să negociezi prețul la camera (la telefon, înainte să ajungi acolo). Multe dintre hoteluri au proprietari străini, care nu sunt acolo, dar lasă staff-ul. Dacă nu iei de pe site, dar vorbești cu staff-ul, staff-ul ia banii fără să îi spună proprietarului și tu obții totul la jumătate de preț.

Există o modalitate de a-ți împacheta hainele rotund (ca la armata) și a le vida. E cel mai bun mod dpdv al spațiului.

Nu mânca la restaurantele de pe plajă. Dacă nu are preț pe meniu, mergi în altă parte.

Dacă cineva vrea să vorbească cu tine, ignoră, dar ai grijă la bagaj.

Travel light, pe cât se poate. Minimul necesar, și o plasă cu mâncare/ drinks mai peste tot. Sandwich-uri de acasă, conserve de pește, lingură, furculiță (cele de plastic se rup și nu poți mânca bine), șervețele umede.

În Vietnam, dacă vrei să treci strada (feel free to youtube this, e periculos), nu va opri nimeni nici dacă ai verde. Trece-o cu viteză constantă, pentru că motocicliștii să poată anticipa.

În Filipine, poți întârzia la avion, dacă ți-ai făcut check-în-ul, te așteaptă și o oră. În Singapore, nu așteaptă niciun minut.

Adu o pătură simplă dar din material bun cu tine.

Dacă simți că ceva nu e în regulă, urmează-ți instinctele. Dacă ceva nu miroase bine, de-obicei este un motiv pentru asta.“

“În Bulgaria la benzinărie am dat 50 de euro în loc de 50 de leva. Ambele bancnote sunt de hârtie! Abia în România am realizat greșeala. Fuck my life! Au trecut 12 ani și tot îmi este ciudă.“

