O firma de transport isi pune gratuit la dispozitia autoritatilor intreaga flota de autocare

IRI Travel pune gratuit la dispozitia autoritatilor si a companiilor private toate autocarele sale pe intreaga durata a starii de urgenta in care se va afla Romania.

Compania de turism dispune de o flota de 12 autocare (7 autocare de 50 de locuri, 1 autocar de 55 de locuri, 2 de 63 de locuri, 1 de 65 de locuri si 1 de 30 de locuri) cu o capacitate totala de 626 de locuri.

"In momentul de fata, am scos autocarele din circuitul comercial (inchiriere) si de pe circuitele pe care IRI Travel le organiza in regiunile istorice al Romaniei. Asa ca dorim sa ajutam pe cat se poate de mult la oprirea raspandirii coronavirusului pe teritoriul Romaniei", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.

Angajatii IRI Travel au fost notificati in legatura cu planul companiei, astfel ca toti si-au dat acordul acceptand provocarea de a ajuta pe cat pot in aceasta criza.

"Vrem sa facem o diferenta in ceea ce inseamna societatea romaneasca. De aceea, am decis sa ajutam atat autoritatile de stat, cat si companiile private, care ne solicita spijinul. Noi punem la dispozitie autocarele si soferii", a mai afirmat Lucian Badircea.

Singura conditie pentru inchirierea gratuita a autocarelor IRI Travel este ca beneficiarii acestor servicii sa achite costurile cu combustibilul, ei stiind cat si unde urmeaza sa le foloseasca si a taxelor de trecere, acolo unde este cazul.

Inchirierea lor se va face pe principiul "primul venit, primul servit".

De mentionat ca folosirea lor este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

Cei care doresc sa ne contacteze pentru informatii o pot face pe adresa: office@iritravel.ro sau la numarul de telefon: 0721.698.341

Lista autocarelor pe care IRI Travel le pune la dispozitie:

1. ISUZU TURQOISE - 30 LOCURI

2. MAN IRIZAR - 55 LOCURI

3. MERCEDES 350 TOURISMO - 50 LOCURI

4. MERCEDES 350 TOURISMO - 50 LOCURI

5. SETRA 415 GH-HD - 50 LOCURI

6. SETRA 315 GT-HD - 50 LOCURI

7. MERCEDES 350 TOURISMO - 50 LOCURI

8. MERCEDES 350 TOURISMO - 50 LOCURI

9. MERCEDES 350 TOURISMO - 50 LOCURI

10. VOLVO IRIZAR B12 - 63 LOCURI

11. VOLVO IRIZAR B12 - 63 LOCURI

12. SETRA 319 GT0HD - 65 LOCURI

