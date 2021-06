Atractie turistica inedita in Gradina Raiului din Apuseni. Case vechi de aproape 200 de ani, transformate in spatii de cazare originale FOTO VIDEO

Alin si Dorina Musat au reconstruit trei locuinte vechi de aproape 200 de ani, pe care le ofera acum turistilor care vor sa petreaca cateva zile in natura.Cei doi au hotarat sa dea la schimb vietile lor din strainatate cu locul pe care urmau sa il numeasca "acasa". A fost dragoste la prima vedere. Dar a mai durat ceva pana sa puna totul la punct, iar Alin a facut un timp naveta Milano - Glod. Muncea in Italia pentru a face bani cu care sa finalizeze investitia de la casa Glod. Casele au functionat pe vremuri ca Muzeu, Scoala si Primarie. Casa Glod este locul perfect in care vrei sa evadezi din cotidian . Casele au o vechime de aproximativ 200 de ani, au fost reconditionate prin pastrarea elementelor originale si adaugarea unor elemente ce tin de confort (grupuri sanitare, utilitati, etc). Fiecare casa are propria poveste. Cea mai apreciata de turisti este Casa Muzeu. A primit acest nume pentru este este cea mai veche dintre casele complexului nostru. Urmeaza Primaria si Scoala care sunt finalizate si disponibile pentru cazare", astfel este prezentata atractia turistica mai putin obisnuita amenajata in satul Glod, aflat pe teritoriul comunei Almasu Mare. Investitia totala a costat aproape 140.000 de euro. Cele trei case au fost stramutate din Maramures . Sotii Musat le-au cumparat, le-au demontat bucata cu bucata si le-au mutat in acest loc pitoresc din Apuseni."Alaturi de sotie am incercat sa salvam cateva case traditionale, le-am reconditionat si astazi le redam tuturor celor care doresc sa vada cum se traia in urma cu 200-300 de ani. A fost o munca titanica si nu pot spune ca am terminat, cand ai o gospodarie intotdeauna sunt lucruri de facut. Inca suntem in faza de reconditionare a unei suri, am finalizat complet doua case si oferim posibilitatea cazarii sau vizitarii acestor locuinte.Pentru noi nu este o afacere, este un stil de viata pe care l-am adoptat si ne mandrim ca locuim in astfel de locuinte. Casele sunt facute ca un lego, ca un puzzle. Lemnul e crestat in asa fel incat casa trebuie construita de jur imprejur. Ca sa poata fi mutate sunt marcate cu ceara in asa fel incat fiecare lemn ajunge la locul lui", spune Alin Musat. Locuintele sunt construite din lemn de stejar, cu acoperis de sindrila . "A fost foarte greu sa reconditionam lemnul vechi, dar a fost o provocare pe care am reusit sa o trecem", mai sustine barbatul. Acesta afirma ca aceasta zona mai este denumita "Gradina Raiului din Apuseni".Obiectivele turistice sunt impresionante: Cheile Glodului, Cheile Cibului, Manastirea Cheile Cibului, Manastirea Negraia-Patrangeni, Cheile Caprei, Pesterea Feciorilor, Gaura Fara Fund, Muzeul Achim Emilian - Primul muzeu privat din Romania.