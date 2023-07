Anunțul înduioșător al unui român: "Copiii sunt adulți, dar vor să vină cu noi în concediu la mare"

Mulți români și-au rexervat deja vacanțele pentru acest sezon estival, în timp ce unii sunt nehotărâți sau caută în continuare cea mai bună ofertă.

Grupurile dedicate vacanțelor sunt pline de cereri și oferte de cazare sau impresii și experiențe împărtășite de cei care sunt acum în concediu.

Unele criterii de selecție a vacanței sunt ieșite din comun. Este cazul unui român care caută o locație în care să se simtă bine și copiii săi. Deși sunt adulți, aceștia își doresc să petreacă în continuare vacanțele alături de părinți, după cum a relatat bărbatul într-o postare pe Facebook.

"O situație mai rară. Copiii sunt adulți. Dar vor să vină cu noi în concediu la mare. Recomandați-mi vă rog 3 locații să satisfacă ambele vârste!", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Abia aștept concediul cu părinții anul ăsta"

În comentarii, acesta a primit mai multe recomandări, dar și asigurări că nu când vor fi adulți."

"Și eu, recunosc!!! A mers până în 2012, până la 22 de ani după...."

"Anul acesta m-am rugat de părinții mei să meargă cu noi la mare, măcar trei zile, că să stea cu fetiță. Doaaaamne, ce bine a fost".

"Abia aștept concediul cu părinții anul asta."

"De ce e rară? Eu cu soțul avem minim o ieșire pe an cu părinții mei. Chiar dacă sunt cu 20 de ani mai mari că noi, ne distrăm împreună! Cel mai mișto e să fii și prieten cu părinții!"

"Noi am fost cu socrii în Tenerife"

"Cred că depinde și de personalitatea lor dacă sunt mai petrecăreți, aventurieri sau liniștiți. Aș spune că în Mallorca găsiți pentru toate gusturile. Și relaxare, și viață de noapte și locuri de vizitat."

"Madeira, pentru toate vârstele."

"Eu am fost cu părinții mei în Milano și la Lacul Como și ne am distrat toți trei."

"Noi am fost cu socrii în Tenerife. Noi tinerei, ei cu experiență...am stat toți numai în chefuri două săptămâni. Rezultatul? Un nepoțel frumos. Am rămas gravidă în acea vacanță."

"Gran Canaria, pt plajele imense, cu nisip fin, vreme de plajă cam tot anul."

"Cipru, Ayia Napa (transport dus-întors cu avionul, fără mașînă închiriată acolo)

sau Grecia, Lefkada (transport dus-întors cu mașina sau cu avionul, recomandat și mașînă acolo)."

"Și vacanța noastră a implicat 2 generații"

"Eu m-aș gândi de 2 ori înainte să-i iau, am luat-o și eu pe cea mare și-mi pare rău, am mai multă treaba cu ea decât cu cea mică de 10 ani."

'Țara Bascilor. Toscana. Andalucia."

"După o pauză de 15 ani, timp în care a devenit adult, am fost în Martie în Tenerife, super."

"Oriunde 1. Oriunde 2. Până la urmă, chiar oriunde! Și vacanța noastră a implicat 2 generații, cu safari, sailing, plajă, restaurante. Important e să vă distrați. O facem de mult timp. Ne ajutăm reciproc și ne distrăm împreună. Concerte, vacanțe, orice."

"Lagos Portugalia. Noi am fost în echipa de 2 generații anul trecut."

"Fetele mele s-au simțit foarte bine cu noi în Tunisia acum 2 ani, iar anul trecut în Creta, la fel, tot adulte."

"După lungi discuții s-a căzut pe Dubai. O fi de mers la mare în Dubai la sfârșit de iulie. No fi prea cald? Se poate împletii plajă cu vizitatul? A mai fost cineva în iulie?", a anunțat autorul postării.

