Cea mai mare expozitie de arta din lume se afla in subteran - e o linie de metrou (Galerie foto)

Poate cea mai colorata linie de metrou din cate exista, supranumita "cea mai mare galerie de arta din lume", se afla in Stockholm. Daca unele statii sunt astfel gandite incat par ferestre spre viitor, altele sunt raiul copiilor, colorate simplu, dar viu, cu bucati din natura, paradisiace.

Are 110 kilometri in lungime, 90 de statii si 150 de artisti si-au pus la munca talentul prentru ceea ce locuitorii capitalei Suediei vad zi de zi, relateaza Environmental Graffitti. Anders Aberg si Karl-Olov Bjork sunt cei care raspund de felul in care arata statia de metrou Solna, ce pare a fi in flacari.

Desi multe dintre statii par desprinse din viitor, unele au fost desenate astfel de cateva zeci de ani. Ideea de a aduce arta in subteran, la metrou, a aparut in anii '50. Prima statie transformata a fost T-Centralen, in 1957. Chiar si asa, e surprinzator de contemporana.

Diametral opusa ca si concept este statia Nackrosen. Avand la baza motivul nufarului, statia a fost astfel decorata in 1975.

In statia Radhuset domina nuantele pamantii, imaginandu-se un templu subteran. Ideea de baza a fost sa se sugereze un sit istoric, artefacte. Statia, gatita astfel in 1975, se afla la 20,5 metri adancime, fiind a patra cea mai "joasa" din Stockholm.

O alta statie de metrou din capitala suedeza, Vastra Skogen, pare scobita intr-un asteroid. Si aceasta a fost cosmetizata tot in 1975. Aceeasi statie se poate lauda cu cea mai lunga scara din Europa de Vest, de 66 de metri, ce urca sau coboara, dupa caz, 33 de metri.

Cat despre statia Rinkeby, aceasta pare desprinsa dintr-un SF al anilor '90, poate chiar Total Recall, chiar daca a fost conceputa asa cu mult inainte, respectiv in 1975. Peretii rosii amintesc de Marte si totul pare faurit din metal.

