Cele mai spectaculoase peisaje din lume (Galerie foto)

Pe aceasta planeta poti vedea multe peisaje incantatoare, insa, cele mentionate mai jos se incadreaza in categoria celor care merita pe deplin sa fie vazute, evident, in cazul in care se poate.

Askmen.com a intocmit aceasta lista cu cateva dintre cele mai spectaculoase privelisti din lume, fara ca ordinea sa aiba vreo relevanta.

1. Plaja Lanikai, Hawaii (SUA)

Situata langa o suburbie linistita pe coasta de est a insulei Oahu, plaja Lanikai iese in evidenta prin apele calde, de un turcoaz fermecator, si nisipul alb. In limba hawaiiana, "Lanikai" inseamna "marea paradiziaca", plaja fiind cotata frecvent drept una dintre cele mai bune din intreaga lume. Daca ajungi in acest loc si esti si pasionat de fotografie, cele mai frumoase cadre le poti imortaliza la mijlocul saptamanii, dimineata, cand nu este foarte aglomerat.

2. Sfarsitul pamantului (Land's End), Cornwall (Marea Britanie)

Acesta este cel mai vestic punct al Angliei, iar stancile accidentate scaldate in valurile inspumate iti ofera o priveliste salbatica, ce iti taie respiratia. Incearca sa mergi pe un traseu de coasta pentru a gusta direct din aceasta frumusete a naturii.

Ads

3. Ghetarul Perito Moreno, Patagonia (Argentina)

Supranumit "Gigantul alb", acest ghetar este unul dintre cei mai cunoscuti din lume, avand o lungime de circa 30 de kilometri si fiind unul dintre putinii ghetari din Patagonia care inca avanseaza, deplasandu-se cu circa doi metri in fiecare zi.

Impunatorul ghetar, situat pe lacul Argentino, are o suprafata de aproximativ 250 de kilometri patrati, iar inaltimea medie a ghetii este de 60 de metri. Ocazional pot fi vazute lespezi care se desprind din Perito Moreno, cazand in apa cu zgomot. Daca poti fotografia un astfel de eveniment, vei obtine o poza impresionanta.

4. Alhambra, Granada (Spania)

Acest palat este sit UNESCO, de mostenire internationala, si unul dintre exemplele cele mai fine de arta si arhitectura islamica din secolul al XIII-lea. Daca faci o calatorie de o zi in Alhambra vei putea vedea atat de palatul in sine, cat si de gradinile lui atent restaurate.

Ads

Nu parasi insa orasul inainte sa vezi si panorama care iti infatiseaza Alhambra si varfurile lantului muntos Sierra Nevada, care poate fi vazute de pe dealul din apropiere.

5. Stanca Gibraltarului, Gibraltar

Iesind spre Stramtoarea Gibraltar din coasta sudica a Spaniei, Stanca Gibraltarului este o fortareata naturala. Panoramele pe care le poti vedea de pe varful acesteia sunt ametitoare, lasandu-te sa cuprinzi atat Spania, cat si nordul Africii. Poti ajunge insa si la baza ei, pentru o priveliste coplesitoare asupra stancii in sine.

6. Muntele Huang, China

Acoperind o suprafata de circa 155 de kilometri patrati, muntele Huang ofera unele dintre cele mai uluitoare privelisti alpine, mai ales la rasarit. De asemenea, in sezonul ploios sau in cel rece (intre septembrie si mai) poti admira o mare de nori inconjurand varfurile acestui munte, insotita de o stralucire aparte a soarelui, pentru care aceasta zona din China este faimoasa.

Ads

7. Burj Khalifa, Dubai (Emiratele Arabe Unite)

Cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, care are o inaltime de 828 de metri, este ea in sine un punct turistic care merita vizitat. Insa, daca ajungi cumva acolo, traverseaza paraul Dubai, departandu-te de cladire, pentru o priveliste ce pare desprinsa dintr-un film SF, mai ales daca astepti apusul.

8. Varful Everest, China

Cu altitudinea de 8.848 de metri, varful Everest este impresionant si intimidant deopotriva. Putini se incumeta insa sa urce pe "acoperisul lumii". Pentru ceilalti exista posibilitatea de a ajunge relativ usor, cu masina, pana la circa 5.100 de metri altitudine, unde este situata manastirea Rongbuk - cea mai inalta asezare religioasa de pe Pamant - , si de unde se pot bucura de panorame spectaculoase.

9. Marele Canion, Arizona

Prima privire aruncata asupra acestui loc te va lasa fara cuvinte, mai ales ca are adancimi de aproximativ 1,6 kilometri. Marele Canion are o lungime de circa 445 de kilometri, iar pe parcursul lui exista locuri special amenajate pentru turisti.