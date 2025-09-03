Avertismentul unui român după ce s-a îmbolnăvit în vacanță. "Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid"

Turistul român pe patul din spital, la perfuzii FOTO Facebook/ Cu Rucsacul In Spate

Vacanțele în destinații tropicale sunt adesea văzute ca escapade de vis, cu soare, mare și relaxare totală. Însă, dincolo de peisaje spectaculoase, se ascund riscuri reale pentru sănătate, pe care mulți turiști le subestimează.

Experiența unui român în timpul călătoriei din Bali arată cât de rapid o boală precum febra Dengue poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar.

Ignorarea primelor simptome poate avea consecințe serioase, după cum a avertizat acesta într-o postare pe Facebook.

"Cum m-am ales cu febra Dengue în Bali"

"Zilele trecute mi-a apărut pe Facebook o postare a unei agenții de turism care spunea că „țânțarii din Bali sunt exact ca cei din România, nu iei nicio boală, chiar dacă te înțeapă”. M-am uitat lung la postare și mi-am zis că trebuie să scriu și experiența mea. Pentru că, din păcate, lucrurile nu stau deloc așa.

Anul trecut, în Bali, m-am ales cu febra Dengue. Și asta chiar dacă am folosit spray anti-țânțari. Serile le petreceam adesea pe terasă, iar la apus țânțarii veneau în valuri."

Ads

"Am început să mă simt din ce în ce mai obosit"

Acesta a relatat care au fost primele simptome.

"Evident, câțiva și-au făcut treaba. După câteva zile prin Gili și Lombok, am început să mă simt din ce în ce mai obosit, deși dormisem bine. Era foarte cald, dar mie îmi era frig și aveam frisoane. Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid: dureri de cap insuportabile, migrenă cum nu mai avusesem niciodată, stare generală foarte proastă.

La insistențele Oanei, care a fost mult mai cu capul pe umeri decât mine în toată perioada asta, am mers la o clinică în Nusa Lembongan. Analizele au confirmat ce bănuiam deja: Dengue pozitiv. De acolo a început o altă etapă - zile întregi de somn, frisoane, dureri de cap. Mai rău, trombocitele din sânge continuau să scadă. Exact ce nu voiam să se întâmple, mai ales că urma să zburăm spre România."

Înapoi spre România, pe semnătură

Pentru a se întoarce acasă, românul a fost nevoit să-și asume în scris riscurile.

Ads

"Medicii m-au sfătuit să nu urc în avion, mi-au cerut să semnez pe propria răspundere dacă aleg să zbor și să îmi asum riscurile, ba chiar și Oana a trebuit să semneze. Recunosc că în momentul ăla m-am speriat ceva mai tare.

Am zburat totuși, cu escale prin Jakarta și Istanbul, iar după peste 24 de ore am ajuns acasă. Aici, m-am dus direct la Victor Babeș, la secția de boli tropicale, unde am fost internat pe loc. Trombocitele mi-au revenit la un nivel normal abia după câteva zile de spitalizare."

"Riscurile există și sunt reale"

În finalul postării, acesta a formulat câteva sfaturi pentru cei care au planuri să călătorească în Bali.

"Nu scriu povestea asta ca să descurajez pe cineva să meargă în Bali. Din contră, este o destinație spectaculoasă, una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut. Dar scriu pentru a atrage atenția că riscurile există și sunt reale. Epidemii de Dengue au fost confirmate oficial în Bali de-a lungul anilor, nu sunt doar zvonuri sau „povești de pe grupurile de travel”. Eu recunosc, nu mi-ar fi fost prea ușor atunci fără Oana, care a avut grijă de mine și care a știut să insiste atunci când eu eram convins că „o să-mi treacă de la sine”.

Ads

Concluziile mele:

Folosiți mereu spray anti-țânțari, mai ales la apus sau în zone cu vegetație. Nu este nevoie de vreunul scump, cel din Asia de la orice 7-Eleven e super eficient.

Plecați întotdeauna cu asigurare medicală. Fără ea, tratamentele și internarea pot deveni extrem de scumpe.

Și, foarte important, dacă nu vă simțiți bine, nu amânați vizita la medic", a scris acesta pe pagina Cu rucsacul în spate, de pe Facebook.

Ads