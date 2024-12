Avertismentul unui român care s-a îmbolnăvit după ce s-a întors din vacanță. “M-am trezit cu 39,5 febră, tremura toată carnea de pe mine. Ce diagnostic a primit

Unele vacanțe pot fi pline de neprevăzut, transformând momentele de relaxare în experiențe stresante din cauza schimbărilor bruște de planuri. Altele încep bine, dar se termină prost.

Este cazul relatat de un român care s-a îmbolnăvit la finalul vacanței petrecute în Maldive. Acesta a relatat pe Facebook ce simptome a avut, dar și ce diagnostic a primit în urma analizelor.

"Am fost în Maldive și a fost totul bine și frumos, dar... la întoarcere m-am trezit cu 39.5 febra, dureri de cap, tremura toată carnea de pe mine, în urma investigațiilor, s-au depistați 2 viruși, Dengue și West Nill. Așa că aveți grijă la țânțari, folosiți spray, în special ziua, când sunt activi țânțarii”, a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Acest amestec a funcționat de minune"

În comentarii, unii au cerut detalii, alții au recomandat soluții care țin țânțarii departe.

“Cu un amestec de: apă de lavandă, uleiuri esențiale de lavandă, eucalipt, lime, lemongrass, mentă (de la farmacie naturistă) nu se apropie niciun țânțar. Eu pun câte o sticluță de ulei. Singura dată când n-am folosit, a fost în Filipine, exact în ziua în care am făcut cunoștință cu NikNik (o insectă invizibilă care m-a făcut să o țin minte) în rest acest amestec a funcționat de minune.

Multă sănătate!“

“Multă sănătate! Ai fost în resort sau pe insule de localnici?“, a întrebat cineva.

“Resort”, a răspuns autorul postării.

“Multă sănătate, Unde în Maldive, pe ce insulă ați fost?”, a vrut să știe un alt membru al grupului.

“Villa park”, a precizat românul.

“Și o rudă apropiată a venit din Maldive anul trecut cu Dengue, a stat 2 săptămâni la infecțioase, nu este vaccin și nici un tratament standard. O să fiți bine.”

“Să citească și cei ce merg cu copii de două luni, un an....dacă le spui să stea acasă, spun că sunt din evul mediu!!!”

Boli transmise prin înțepătura țânțarilor infectați

Virusul Dengue și virusul West Nile sunt boli transmise prin înțepătura țânțarilor infectați, ambele fiind cauzate de flavivirusuri.

Virusul Dengue este transmis în principal de țânțarii Aedes aegypti și Aedes albopictus. Se manifestă prin febră mare, dureri musculare și articulare, erupții cutanate și, în cazuri severe, poate duce la febră hemoragică sau sindrom de șoc Dengue, care sunt potențial letale.

Virusul West Nile este transmis mai frecvent de țânțarii Culex. Majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice, dar în cazuri severe poate afecta sistemul nervos central, provocând encefalită sau meningită, mai ales la persoanele în vârstă sau cu imunitate scăzută.

Prevenția în ambele cazuri include protecția împotriva înțepăturilor de țânțari și controlul vectorilor.

