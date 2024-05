Sezonul estival se apropie și românii își fac planuri de vacanță. Unii și-au făcut deja rezervări, iar alții așteaptă oferte mai bune sau sunt nehotărâți. Cei care aleg să plece în străinătate se deplasează cu mașina sau cu avionul.

Un șofer a ținut să-i avertizeze încă de pe acum pe cei care se deplasează cu autoturismul în concediu și ies din țară să fie prudenți. Acesta le recomandă să nu plece la drum lung înainte de a duce mașina în service pentru verificări care să-i scutească pe șoferi de mari bătăi de cap.

Acesta a semnalat situațiile care ar putea să apară în cazul unor defecțiuni, într-o postare pe Facebook.

"Apare cineva care se oferă să vă ajute cu transportul la un service apropiat"

Românul îi sfătuiește pe cei care au ghinion și îi lasă mașina pe drum, să refuze ajutorul oferit din senin pentru transportul pe o platformă până la un service apropiat.

"Țin să vă atenționez cu ceva, urmează vara și mulți probabil v-ați programat concediul în afara României cu mașina personală, cei care au de traversat Ungaria și Slovenia, atenție mare să nu rămâneți cu mașina în pană de motor.

Mai nou, în Ungaria și Slovenia, nu știu cum se face că la 3 - 5 minute dacă rămâi cu mașina defectă, automat apare cineva care se oferă să vă ajute cu transportul la service apropiat.

NU ACCEPTAȚI, dacă acceptați ajungeți de plătiți o groază de bani, în Slovenia au fost cazuri că au și renunțat la mașină din cauza sumei pentru reparații, chiar dacă problema la motor e una minoră, reparația poate ajunge de la sute de euro la mii de euro, și dacă nu plătești mașina rămâne sechestrată."

"Căutați platforma și direcția România"

Acesta recomandă revenirea în țară pentru reparații, subliniind că nici ajutorul cerut în benzinării nu este mai sigur.

"Nu cereți ajutor la benzinării, ajungeți în aceeași situație, sunt mână în mână. Sugestia mea e, dacă aveți probleme cu mașina în Ungaria sau Slovenia, căutați platformă și direcția România, chiar dacă aveți de așteptat ore și v-a dat tot planul peste cap. Sper să nu întâmpinați așa ceva, dar atenție. Și atenție și celor care muncesc în străinătate și se întorc în România pentru a petrece concediul. Înainte de a pleca la drum puneți mașina la punct pentru a evita așa ceva", a scris acesta pe grupul Info trafic Cluj-Napoca.

"Am trecut prin experiența relatată"

În comentarii, unii cred că avertismentul lansat este exagerat, în timp ce alții confirmă că au experimentat scenariile descrise.

"Din păcate am trecut prin experiența relatată mai sus în Ungaria!"

"Pățit în Slovenia, când am vrut să chem poliția am fost avertizat de faptul că patronul firmei de tractări este chiar șef de poliție. Am plătit să lase jos mașina de pe trailer 400€ pe 15km. La refuzul de a achita suma (având în vedere prețul înainte de urcare pe platforma 150€) au apărut vreo 4 platforme lângă service, zici că era mafia."

"Am pățit în Slovenia. 4 km platforma, 250€ plus un alternator din dezmembrări pentru un Mercedes, total 850€. Înainte de Crăciun".