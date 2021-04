Misterul celei mai izolate case din lume. Legendele care s-au iscat in jurul cabanei singuratice FOTO

Constructia este o cabana izolata situata pe o insula izolata, intr-un loc in care nimeni nu a mai locuit permanent de peste 100 de ani.Pe masura ce imaginile casei singuratice au devenit virale pe platformele online, speculatiile s-au dezlantuit. In timp ce unii au sugerat ca insula a fost data cantaretului islandez "Bjork", altii au speculat ca misterioasa casa ar fi fost detinuta de un milionar excentric. Amatorii de filme de groaza au mers mai departe si au sugerat ca locuinta a fost de fapt conceputa pentru a scapa de o apocalipsa zombi.Sursa foto: Twitter In realitate, cabana este in proprietatea unei asociatii de vanatoare si este folosita de catre cei care vaneaza o specie de pasari asemanatoare pinguinilor. Cabana a fost construita in anul 1953.In ciuda faptului ca este cea mai izolata casa din lume, pe vremuri, acest loc a fost populat de cinci familii. Acestea se intretineau din agricultura, din vanat de pasari si pescuit. Odata cu venirea razboaielor si cu revolutiile tehnologice importante din perioada 1880-1930, ultimii locuitori au decis sa plece spre o viata mai buna.Sursa foto: TwitterInsula are o suprafata de 0,45 km patrati, ceea ce o face a treia cea mai mare insula din arhipelag. Nu gazduieste animale salbatice, cu exceptia unei abundente de pasari.Cabana singuratica nu are electricitate sau instalatii sanitare interioare. Fiind vorba despre Islanda, are, totusi, o sauna. Apa pentru sauna si pentru consumul obisnuit al cabanei provine dintr-un sistem de colectare a apei de ploaie. Chiar daca este singura constructie de pe insula, cabana este inconjurata de un gard, motivul fiind, cel mai aprobabil, acela de aparare impotriva animale.Sursa foto: TwitterInsula nu se poate vizita, dar exista tururi organizate de agentii de turism care duc turistii pana in apropierea acesteia.