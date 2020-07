"Absurditate totala: te obliga sa faci teste in tara pentru ca apoi sa te testeze din nou". Atmosfera la vama Kulata-Promachonas dupa impunerea testului COVID facut acasa

Potrivit reglementarilor impuse de statul elen, turistii trebuie sa prezinte la granita terestra teste care sa ateste ca nu sunt bolnavi de COVID-19 efectuate cu cel mult 72 de ore mai devreme.Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective."Prezentarea acestui test nu exclude obligatia de completare a formularului electronic PLF (Passenger Locator Form) cu 24 de ore anterior momentului intrarii pe teritoriul Greciei si nici posibilitatea testarii aleatorii la intarea pe teritoriul Republicii Elene", arata Ministerul roman al Afacerilor Externe intr-un comunicat de presa.Turisti romani care au intrat in Grecia la primele ore ale zilei de miercuri, 15 iulie, relateaza pe retelele sociale atmosfera de la Kulata-Promachonas, singurul punct vamal cu Bulgaria ramas deschis O romanca care a ajuns la Kulata in jurul orei 7.00 dimineata spune ca nu a fost aglomerat. "Suntem cu un microbuz de 9 locuri, 4 adulti si 3 copii. Din toti, au ales 2 persoane pentru a le face testul Covid, cu toate ca toti il aveam facut in Romania".Un alt mesaj, postat pe un grup de Facebook specializat in turism , al unui roman care a intrat in Grecia la ora 4.30: "Era o singura masina in fata. Mi-au cerut testele pentru COVID, apoi mi-au cerut codul QR. Au vazut ca incepe cu cifra 1 si au zis ca trebuie sa ma testeze. Degeaba i-am spus ca nu au nici 40 de ore, nu i-a interesat. Absurditate totala: te obliga sa faci teste in tara pentru ca apoi sa te testeze din nou".Un alt mesaj postat de un roman arata atmosfera in punctul vamal: "Am ajuns la Kulata la 5.11, 3 masini in fata. Vine politistul de frontiera grec la masina, intreaba daca avem "covid negative test", zicem ca "da" si i le aratam de la distanta. Nu e interesat de ele si zice "dupa ce prezentati documentele politistului bulgar sa mergeti la medicul grec sa le aratati testele si codurile QR" (pe stanga de trotuar fiind doua masute la care stateau cativ domni si doamne echipati corespunzator). Dupa ce trecem de bulgarul care verifica documentele, vine doctorul grec langa masina, nu intreaba nimic despre testele negative (pe care le aveam platite si traduse, sic), zice "Vreau sa vad codurile QR", le aratam pe telefoanele mobile. E interesat de codurile de dedesubt, care incep cu 2, se uita putin si zice "Have a nice trip! Bye!". La 5.17 ieseam din vama".