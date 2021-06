Concediu in afara tarii in pandemia de COVID-19. Cum pot calatori romanii in Bulgaria, Turcia sau Grecia

Conditii de calatorie in Bulgaria

Conditii de calatorie in Turcia

Conditii de calatorie in Grecia

Si chiar daca stim ca de la 1 iulie, in multe state europene putem circula liber sau putem avea o serie de beneficii prezentand pasaportul verde COVID, este bine ca pana atunci sa ne informam cu privire la conditiile de calatorie Turistii care vor sa mearga in Bulgaria trebuie sa stie ca aceasta tara se afla in situatie de urgenta epidemiologica pana la data de 31 iulie 2021.In prezent, romanii pot intra in Bulgaria prin toate punctele de trecere a frontierei, fara a prezenta un test PCR negativ/certificat de vaccinare/un document care sa ateste ca au avut Covid-19. Prevederile au intrat deja in vigoare inca din 27 mai.Insa, romanii care merg in Bulgaria dar vin din alte tari decat Romania trebuie sa prezinte, pe langa documentele de calatorie, un test PCR negativ/certificat de vaccinare/un document care sa ateste ca au avut Covid-19, se arata in informarile postate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe Copiii cu varsta de pana la cinci ani sunt exceptati de la aceste reguli.De asemenea, sunt exceptate si urmatoarele categorii de persoane:- conducatorii de autocar si insotitorii de bord care efectueaza transport international de pasageri;- conducatorii camioanelor care efectueaza sau finalizeaza transport international de marfuri, la intrarea pe teritoriul Bulgariei;- membrii echipajelor navale si persoanele angajate in intretinerea navelor, care, la intrarea pe teritoriul Bulgariei, sunt in indeplinirea atributiilor de serviciu;- membrii echipajelor aeronavelor, care efectueaza zboruri de la si catre aeroporturi publice pe teritoriul Bulgariei si personalul tehnic asimilat;- lucratorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc in Bulgaria si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana catre un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica Macedonia de Nord, cu scopul indeplinirii activitatii ca angajat sau liber profesionist, precum si persoanele care locuiesc in statele mentionate si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana catre Bulgaria, in scopul indeplinirii activitatii, ca angajat sau liber profesionist;- elevii si studentii care locuiesc in Grecia, Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord si Romania si care calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana in Bulgaria in scopuri educationale, precum si elevii si studentii care locuiesc in Bulgaria si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana in Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord si Romania in scopuri educationale;- persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria, in cazurile in care se poate garanta parasirea imediata a teritoriului Republicii Bulgaria;Incepand cu data de 15 martie 2021, pasagerii curselor aeriene care sosesc in Republica Turcia au obligatia de a completa formularul de intrare prin intermediul portalului register.health.gov.tr , cu maxim 72 ore inaintea imbarcarii.Formularul va fi prezentat la imbarcare in format fizic (tiparit) sau electronic (pe telefonul mobil/tableta), transmite Ministerul Afacerilor Externe Ulterior completarii formularului va fi emis codul HES, in baza caruia calatorii vor putea avea acces la transportul intern si cazare.In situatia in care pasagerii nu au completat anterior calatoriei formularul sus-mentionat, acestia vor fi sprijiniti de catre reprezentantii companiei aeriene pentru completarea acestuia.Este necesara completarea formularului de intrare in Turcia indiferent de modalitatea de transport utilizata, rutiera, aeriana sau navala. Completarea formularului nu este obligatorie pentru pasagerii aflati in tranzit aeroportuar. Persoanele care au obtinut in prealabil codul HES au obligatia de a completa si formularul (fiind o aplicatie distincta).Autoritatile anunta ca in acest stat se mentin toate masurile de preventie si de izolare sociala aflate in vigoare pana la data de 07.06.2021, noi masuri urmand a fi anuntate in functie de evolutiile situatiei epidemiologice.Astfel, intrarea in Grecia le este permisa persoanelor care prezinta un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de intrarea pe teritoriul tarii/prezinta un certificat de vaccinare (redactat in engleza) care sa ateste ca au trecut cel putin 14 zile de la efectuarea rapelului/prezinta dovada emisa de un laborator autorizat ca au trecut prin Covid-19, intr-o perioada cuprinsa intre 2 si 9 luni inainte de sosirea in Grecia, conform MAE Turistii trebuie sa completeze si formularul PLF (Passager Locator Form), online, cu cel putin 24 de ore inainte de efectuarea calatoriei, indiferent de statul de provenienta.Autoritatile elene efectueaza in continuare teste rapide, aleatorii, la punctele de trecere a frontierei.Pentru mai multe detalii referitoare la conditiile de calatorie, va puteti informa pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe Din 1 iulie, la nivel european, va fi lansat certificatul verde Covid . Acesta va fi gratuit si securizat si va facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, a cetatenilor membrii ai Uniunii Europene.