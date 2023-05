Cum sa te pregatesti pentru camping! Planificarea vacantei si lucrurile de care ai nevoie

A venit vara si, odata cu ea, a venit perioada de mers in camping. O excursie cu cortul, la mare sau la munte, este singura alternativa de a te rupe complet de civilizatie si de a te contopi cu natura. Daca nu ai mai fost in camping pana cum, dar te tenteaza gandul sa mergi, este important sa stii la ce sa te astepti si cum sa te echipezi corect.

Desi pare usor sa mergi in camping, cu cortul, nu este deloc asa. Cel putin nu la inceput, pana te obisnuiesti cu acest tip de vacanta, dar si cu eforturile pe care aceasta le presupune.

Ce trebuie sa stii despre camping

O excursie cu cortul nu este la fel de comoda precum statul la un hotel. La hotel ai toate conditiile pe care le doresti, in schimb, la cort, trebuie sa ti le creezi singur. Prin urmare trebuie sa aduci tot ce ai nevoie de acasa.

Folosirea corecta a echipamentului este foarte importanta. Cand mergi in camping, pentru prima oara, este indicat sa mergi cu o persoana experimentata care sa te invete si sa te ajute sa montezi cortul corect, sa gasesti locul de campare potrivit, unde sa tii mancarea pentru a nu atrage ursii (in cazul unui camping la munte), etc.

Pregateste-te pentru imprevizibil! Cand mergi cu cortul, imprevizibilul este la orice pas. Daca la hotel stai la adapost in caz de furtuna, ploi, frig sau canicula, cand mergi cu cortul lucrurile se schimba. Nu beneficiezi de aer conditionat pentru a te racori, ploile torentiale iti pot afecta vacanta, iar furtuna iti poate deteriora cortul. Totodata, mersul la camping implica si aparitia vizitatorilor necuvntatori: de la serpi, la animale mici sau mari in cautare de hrana. Trebuie sa fii pregatit sa te confrunti cu toate acestea si sa ai un plan in cazul in care unul sau mai multe dintre aceste evenimente se petrec cat esti in vacanta.

Pregatiri necesare pentru mersul in camping

Cand te pregatesti pentru o astfel de vacanta ai nevoie de o multime de accesorii pentru camping. Iata care sunt principalele lucruri pe care trebuie sa le achizitionezi pentru a putea merge in camping.

Cort. Primul, si cel mai important, este cortul. Acesta va constitui pe toata perioada vacantei noua ta casa. Alegerea dimensiunii cortului se va face tinad cont de numarul de persoane care urmeaza sa-l utilizeze. De asemenea, cand alegi cortul, trebuie sa fii atent si la accesoriile de care acesta are nevoie. Exte important sa cumperi accesorii cort camping, sau sa te asiguri ca le are incluse, astfel incat sa poti instala cortul. Acesta trebuie sa dispuna de sisteme de prindere de buna calitate.

Sac de dormit. Urmatoarele pe lista de accesorii camping ieftine se afla sacii de dormit. Numarul acestora trebuie sa fie egal cu cel al persoanelor care merg in camping. Cand alegi sacii de dormit tine cont de nevoile tale: vrei unul mai moale si mai pufos sau unul realizat dintr-un material mai tare? Sacul de dormit poate fi inlocuit si de o saltea gonflabila, insa pentru aceasta, tine cont ca ai nevoie si de o pompa de umflare. De asemenea, in cazul saltelei, vei fi nevoit sa iei cu tine si niste asternuturi pentru pat.

Mobilier pentru camping. Cand mergi cu cortul, vei petrece toata ziua in natura si vei sta in cort doar pentru a dormi. Prin urmare vei avea nevoie si de mobilier camping precum; o masa pliabila, scaune pliabile, o umbrela, gratar, etc. Toate aceste articole sunt necesare pentru a amenaja locul de luat masa.

Accesorii pentru bucatarie. Daca mergi in camping trebuie sa fii pregatit cu accesorii pentru bucatarie. Din fericire, in mediul online, gasesti o multime de accesorii camping ieftine, precum termos, geanta termoizolanta, chibrituri speciale pentru aprins focul, lanterne solare pentru iluminat pe timp de noapte (cu siguranta vei dori ca intunericul sa nu te impiedice sa prepari cina), farfurii si tacamuri de unica folosinta, saci menajeri, etc. Pe langa acestea vei mai avea nevoie de tigaie, tuci, bidoane de apa, carbuni si lemne pentru foc.

Alte accesorii necesare pentru camping. Cand mergi in camping este important sa ai cu tine lanterne, cel putin cate una pentru fiecare persoana, si baterii de rezerva pentru acesteea. Totodata, mai ai nevoie de o trusa de prim ajutor, crema cu factor de protectie solara si spray sau crema anti-insecte.