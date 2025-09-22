Antarctica, tot mai cautata de turisti

Miercuri, 22 Octombrie 2008, ora 14:23
2393 citiri
Antarctica, tot mai cautata de turisti

Tot mai multi turisti aleg sa isi petreaca vacantele in destinatii exotice, iar peisajele din Antarctica au atras in ultimul sezon 46.000 de vizitatori.

Pentru a proteja echilibrul fragil al zonei, Asociatia Internationala a Operatorilor Turistici din Antarctica (IAATO) a impus reglementari stricte, informeaza Geen Report.

Acestea prevad ca maximum 100 de pasageri pot vizita regiunea in acelasi timp, iar vasele nu pot stationa mai mult de patru ore.

Totodata, transporturile de mai mult de 500 de persoane nu mai pot acosta, iar descarcarea deseurilor in apele Antarcticii este interzisa.

#Antarctica, #turisti, #vacanta, #vizita , #camping europa
