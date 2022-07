De duminica, tarife mai mari pe Litoral

Vacanta 2007 a intrat in perioada de varf. Aceasta inseamna nu numai crestera semnificativa a numarului de turisti, ci si majorarea, mai ales pe litoral, a tarifelor de cazare si nu numai.

Astfel, tarifele la hotelurile de pe litoral cresc, incepand cu 15 iulie, cu pana la 30%. Unii hotelieri aplica majorarile chiar din aceasta zi, iar altii abia pe 20 iulie, a declarat secretarul general al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Dragos Raducan.

Raducan a precizat ca decizia privind monentul din care se aplica majorarile de preturi depinde de politica de preturi a fiecaruia.

"Locurile de cazare pentru litoral sunt vandute deja prin agentii. In medie, in varf de sezon, cresterea de tarife va fi de 10% pentru pachetele vandute prin agentiile de turism, dar diferentele de pret intre agentii si receptie sunt foarte mari, ajungand la pana la 40%", a spus Dragos Raducan.

Hotelierii apreciaza ca in varf de sezon, pe litoral, tarifele se vor majora cu 30%, cveea ce inseamna ca o camera la un hotel de doua stele va costa intre 250 si 280 de lei pe noapte, la un hotel de trei stele intre 300 si 350 de lei.

La hotelurile de lux, tarifele vor fi de pana la 600 de lei pentru o camera, pe noapte, la un hotel de patru stele si de 800 lei/noapte/camera, la un hotel clasificat la cinci stele. Aceste tarife vor fi mentinute pana la sfarsitul lunii august.

Reprezentantul ANAT a precizat ca majorarea a fost negociata cu agentiile de turism inca din luna octombrie si acest lucru se intampla in fiecare an deoarece in plin sezon creste cererea. Noile tarife vor fi mentinute pana la sfarsitul lunii august.

In acest an sunt asteptati pe litoral peste 1,2 milioane de calatori, din care circa 100.000 vor fi turisti straini.

In 2006, litoralul a fost vizitat de 900.000 de turisti, circa 50.000 fiind straini, in scadere, in special din cauza anularii unor contracte cu tour-operatorul german TUI.

Potrivit Realitatea TV, in acest weekend, pe Litoral, se afla aproximativ 100.000 de turisti.

Ads