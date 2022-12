De vineri se schiaza in Poiana Brasov

Poiana Brasov isi deschide, vineri, "portile" pentru turistii amatori de schi. Astfel, partia Bradul, precum si teleschiul Bradul si Telecabina Capra vor fi functionale incepand de vineri.

Zapada cazuta in ultimele zile nu este inca suficienta, dar s-a dat drumul si la tunurile de zapada, se scrie intr-un articol publicat de Buna Ziua Brasov.

Si partia Clabucet din Predeal este in pline pregatiri pentru schiorii care de-abia asteapta sa schieze. Stratul de zapada masoara 20 de centimetri. Partiile vor fi numai bune de schiat de vineri, daca temperaturile vor ramane sub zero grade.

Tarife in Poiana Brasov

Un abonament pentru o zi pentru telecabina costa 120 de lei, nelimitat, pe toate instalatiile.

Totodata, pentru inchirierile de schiuri tariful este de 50 de lei pe zi si include inchirierea schiurilor, a claparilor si a betelor.

Daca inchirierea se va face pentru mai multe zile atunci vor exista si reduceri la tarif.

