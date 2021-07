Certificatul digital COVID-19 a intrat in vigoare in Uniunea Europeana. Toate statele membre ar fi pregatite tehnic, cu o singura exceptie

''Toate statele membre, cu exceptia Irlandei'', tara care a fost afectata de un atac cibernetic, sunt '' din punct de vedere tehnic '' pregatite pentru intrarea in vigoare a acestui certificat, a anuntat miercuri comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, citat de agentia EFE.Certificatul digital european COVID-19 este gratuit si recunoscut in cele 27 de state membre ale UE, plus Elvetia, Liechtenstein, Islanda si Norvegia.Numeroase state membre au inceput emiterea lui inca inainte de data oficiala a intrarii in vigoare, 1 iulie, data de la care documentul este acceptat in intregul spatiu european.Cu acest document titularul sau atesta daca a fost vaccinat anti-COVID-19, daca a fost testat negativ pentru COVID-19 sau daca a trecut recent prin aceasta boala si poate astfel sa fie considerat imunizat.Revine fiecarei tari membre sa decida daca, in plus fata de testele PCR, accepta si testele antigen rapide. Comisia Europeana recomanda acceptarea ambelor si armonizarea valabilitatii lor, sugerand ca testele PCR (negative) valabile sa fie efectuate cu pana la 72 de ore inaintea sosirii si cele antigen cu pana la 48 de ore.Pentru a dovedi o infectare anterioara este necesar un test PCR pozitiv nu mai vechi de 180 de zile, termen pe care statele membre au libertatea sa-l reduca; testele serologice nu sunt inca acceptate.Vaccinurile acceptate pentru acest certificat sunt cele autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), si anume Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson. Dar statele membre pot accepta si alte vaccinuri, cum este cazul Ungariei, care foloseste de asemenea vaccinul rusesc Sputnik.Certificatul digital european COVID-19 va fi valabil 12 luni. El contine un cod QR si o semnatura electronica ce atesta autenticitatea sa. Poate fi prezentat autoritatilor in varianta digitala pe smartphone sau imprimat.In baza acestui certificat titularul sau este scutit de carantina sau de testare suplimentara la sosirea intr-un stat din UE, dar chiar si asa statele membre pot reintroduce astfel de restrictii in cazul celor sositi din alte state membre sau regiuni ale acestora unde situatia epidemiologica s-a deteriorat, adica unde se inregistreaza o crestere a numarului infectarilor sau raspandirea unor variante mai contagioase ale coronavirusului, cum ar fi de exemplu cazul variantei Delta a coronavirusului.O astfel de masura a fost deja luata de Germania, care a interzis practic calatoriile catre si dinspre Portugalia dupa ce varianta indiana a coronavirusului (varianta Delta) a devenit predominanta in aceasta tara.Este util in acest sens website-ul 'Re-open EU', care precizeaza conditiile aplicabile in diferitele state europene.Intr-o scrisoare adresata ministrilor europeni de interne, comisarii europeni Didier Reynders (justitie), Thierry Breton (piata interna) si Stella Kyriakides (sanatate) le-au cerut statelor membre sa implementeze acest certificat de maniera ''coerenta'' si sa fie vigilente in fata variantei Delta a coronavirusului, care pana la finele lunii august ar putea reprezenta circa ''90% din infectii'' pe ansamblul Uniunii Europene.