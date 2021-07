Andrei Baciu: 470 de romani au descarcat certificate digitale COVID in fiecare minut

"Asta inseamna ca 28.335 de romani si-au generat documentul european in fiecare ora. Asta inseamna peste 470 de certificate eliberate in fiecare minut", a scris Baciu pe pagina sa de Facebook Conform vicepresedintelui CNCAV, peste 97,28% sunt certificate COVID care atesta vaccinarea , restul de 2,72% reprezinta certificate COVID de recuperare si test negativ.18.000 de utilizatori s-au conectat in ultimele 30 de minute, adica 600 de persoane/minut, precizeaza Andrei Baciu.