Romanii isi descarca in masa certificatele de vaccinare. Cate documente au fost generate in primele ore de la lansarea platformei

Astfel ca peste 150.000 de romani si-au descarcat certificate de vaccinare pana la ora 10:10."A fost inregistrata o cerere foarte mare de generare a certificatelor, mai ales de la momentul lansarii. Platforma a fost lansata la ora 8:10, iar acum sunt peste 100.000 de certificate generate. Practic, dupa doua ore de la lansare la ora 10:10 am avut aproape 80.000 de certificate de vaccinare emise. In acelasi timp, au fost peste 2.200 de certificate de testare si 2.100 de certificate de recuperare", a declarat purtatorul de cuvant al STS, joi, intr-o conferinta de presa.Peste 170.000 de certificate digitale UE privind COVID au fost generate pana la ora 12:00.In primele 15 minute de la lansarea portalului web https://certificat-covid.gov.ro peste 11.000 de persoane au obtinut un astfel de certificat. Datele statistice se prezinta dupa cum urmeaza:- ora 08:25 - 11.000 certificate- ora 09:10 - 39.500 certificate- ora 10:10 - 83.705 certificate- ora 11:10 - 127.168 certificate- ora 12:10 - 170.882 certificateLa 4 ore de la lansarea platformei, au fost generate certificate, pe categorii dupa cum urmeaza:- certificate de vaccinare: 162.024- certificate de testare: 4.522- certificate de vindecare: 4.336Platforma a fost lansata in aceasta dimineata, la ora 08:10."Centrul de suport este operational in cazul in care exista situatii care trebuie semnalate acolo au fost deja instalate toate echipamentele astfel incat atat de cei care preiau apelurile, dar si grupul de suport tehnic sa poata sa utilizeze si sa ofere sprijin", a explicat Catalin Chirca.