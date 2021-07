Cum scapi de carantină când te întorci în România din concediul petrecut în Spania sau altă țară din zona roșie

Potrivit documentului, există o serie de excepții acordate celor care se întorc în România din țări aflate zona roșie sau galbenă unde rata incidenței cazurilor de COVID-19 este mai mare sau egală cu 3 cazuri la mia de locuitori.Astfel, potrivit deciziei nr. 43 a CNSU, sunt exceptate de la carantină persoanele cu schema de vaccin completă, dar și copiii mai mici de 3 ani. La întoarcerea în România copiii mai mari de 3 ani, dar mai mici de 16 ani nu intră în izolare cu condiția să nu prezinte simptome specifice COVID-19 și să aibă un test PCR cu rezultat negativ.Excepția este valabilă atât pentru revenirea în România din țări aflate în zona galbenă , dar și din zona roșie.”Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;d)Țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) se referă la țările din Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.Testul la intrarea în țară din Grecia , Anglia, Spania sau alte țări aflate în zona roșie sau galbenă se face cu 72 de ore înainte de intrarea în România.În cazul în care părinții care nu doresc să-și testeze copiii atunci când se întorc în România din zonele cu risc epidemiologic, au obligația să anunțe la vamă adresa de carantină. Aceasta poate fi la domiciliul sau la o altă adresă cu condiția să fie comunicate datele exacte autorităților.Carantinarea copiilor este aproape inutilă, spun voci din sistemul medical, având în vedere că părinții nevaccinați și care nu au călătorit împreună cu copiii lor în afara țării nu au obligația să rămână și ei în izolare. În plus este aproape imposibil de verificat în ce măsură se respectă o carantină strictă dacă ne referim exclusiv la copii cu vârsta între 3 și 16 ani.Autoritățile permit persoanelor aflate în carantină să facă un test PCR în a 8 a zi, iar în cazul unui rezultat negativ au voie să părăsească domiciliul în cea de-a zecea zi. Pentru a putea face testul PCR, persoanele aflate în carantină trebuie să obțină o derogare de la Direcția de Sănătate Publică de care aparține. DSP aprobă suspendarea temporară a caraninei exclusiv pentru ziua în care a fost făcută programarea la clinică în vederea testării, dar pe baza documentelor justificative. Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, conform Hotărârii nr. 48 din 22.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență:Insulele Virgine Britanice 54.0Jersey 24.9Cipru 14.8Seychelles 12.6Fiji 12.4Mongolia 9.3Tunisia 8.6Marea Britanie 7.4Cuba 7.2Gibraltar 6.8Olanda 6.7Namibia 6.5Botswana 6.2Spania 6.2Columbia 5.5Kuweit 5.2 Georgia 4.8Andorra 4.8Argentina 4.8Malaysia 4.6Libia 4.2Portugalia 4.1Africa de Sud 3.9Malta 3.8Costa Rica 3.6Insula Man 3.6Panama 3.4Iran 3.4Suriname 3.3Kazahstan 3.1Irak 3.0 Insulele Feroe 3.0Brazilia 2.9Nepal 0.8India** 0.4Kârgâzstan 2.8Luxemburg 2.8Maldive 2.8Curaçao 2.8Monaco 2.7Federația Rusă 2.5Oman 2.4Emiratele Arabe Unite 2.3Insulele Virgine ale Statelor Unite 2.3Indonezia 2.2Paraguay 2.2Irlanda 2.0Zimbabwe 2.0Trinidad si Tobago 1.9Danemarca 1.9Thailanda 1.8Guatemala 1.8Bahamas 1.7Uruguay 1.7Eswatini 1.6