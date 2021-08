Site-ul din Grecia care eliberează certificate digitale COVID. Copiii români nevaccinați pot evita carantina la întoarcerea în țară

Timp de șase săptămâni, UE a trecut printr-o perioadă de tranziție la certificatul verde digital, iar cetățenii au putut călători cu adeverința de vaccinare sau cu rezultatul unui test negatuv.La noi în țară, dacă vă aflați în una dintre cele trei situații, puteți să descarcați documentul, care conține un cod QR, de pe https://certificat-covid.gov.ro/ Mulți turiști români se află în Grecia , în vacanță, în această perioadă, iar teritoriul elen este pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic ridicat.Cetățenii se pot reîntoarce în România, fără să stea în carantină, dacă sunt vaccinați cu schema completă sau au fost infectate cu COVID în ultimele 180 de zile (ambele situații pot fi probate cu certificatul COVID eliberat în România).Cei nevaccinați vor trebui să facă un test PCR cu 72 de ore înainte de reîntoarcerea în țară și vor intra automat în carantinăExcepție de la carantină o reprezintă și minorii cu vârste între 6 și 16, doar cu condiția de a efectua un test COVID PCR negativ, realizat cu maximum 72 de ore înainte de a intra în țară.De vineri, 13 august minorii din această categorie vor fi exceptați de la carantină dacă efectuează testul și au și un certificat verde europeană care să ateste acest lucru. Dacă efectuează testul în Grecia, documentul poate fi descărcat de la eudcc.gov.gr Problema a fost ridicată de turiști pe grupul de Facebook Forum Grecia. O turistă le-a explicat membrilor grupului cum trebuie să procedeze.„În legătură cu comunicatul MAI privind obligativitatea deținerii certificatului digital la trecerea frontierelor UE: pentru cei care fac teste în Grecia pentru a nu mai sta în carantină (respectiv copiii 6-16 ani, acum când Grecia este pe lista roșie pentru noi), am găsit site-ul care generează certificatele în Grecia și acest site are opțiunea generării unui certificat pentru vizitatorii care au efectuat test în Grecia:https://eudcc.gov.gr/start/”, se arată în postarea de pe Forum Grecia Aceeași persoană lămurește ulterior că doar copiii nevaccinați pot evita carantina la reîntoarcerea în țară."Acest aspect este relevant numai pentru copiii între 6-16 ani, este singură grupă de vârstă pentru care se acceptă PCR negativ la intrarea în țară pentru a nu intra în carantină. Toți cei peste 16 ani (nevaccinați sau netrecuți prin boală) intră automat în carantină, situație în care testul făcut în Grecia este irelevant. Iar pentru copiii sub 6 ani nu este nevoie de nimic la intrarea în România".