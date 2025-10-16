Coșmarul unor români care au plecat în vacanță fără să știe prea bine unde merg. "Practic ai ajuns în altă țară"

Călătoriile sunt întotdeauna pline de emoții și surprize, însă chiar și cei mai bine pregătiți turiști pot face greșeli care le pot transforma vacanța într-o adevărată aventură neașteptată. Planificarea atentă nu garantează întotdeauna că totul va decurge perfect: de la neînțelegeri privind documentele necesare și regulile locale, până la probleme cu transportul sau moneda utilizată, există numeroase capcane care pot da peste cap chiar și cele mai bine organizate itinerarii.

Povestea recentă a unui turiste în Cipru exemplifică perfect acest lucru. După o întârziere de două ore pe aeroportul din Otopeni, aceasta a ajuns în Larnaca abia seara, iar planificarea atentă a închirierii unei mașini și a cazării într-un hotel recomandat în regiunea Famagusta s-a lovit de obstacole neașteptate.

Informațiile citite despre împărțirea Nicosiei între zona cu influențe turcești și cea grecești nu au fost suficiente pentru a anticipa formalitățile vamale necesare

Descoperirea că mașina avea nevoie de o asigurare turcească și că plata la hotel se făcea în lire turcești a transformat începutul vacanței într-o adevărată provocare, după cum a relatat aceasta în mediul online.

"Cipru- Atenție!"

"După 2 ore de întârziere pe aeroportul din Otopeni, am ajuns în Larnaca astăzi la ora 21:20 (dacă nu mă înșel)

Încă de acum 4 luni, văzând ceva recomandări pe grupuri și făcând research, am decis să închiriem o mașină (chiar dacă volanul este pe partea dreapta). Citisem vag că Nicosia este împărțită între lumea turcă și partea cu influențe grecești, în fine, am citit destul de mult, dar se pare că nu ce trebuie.

De asemenea, am citit că oamenii recomandă Aya Napa ca și stațiune, însă pentru un buget redus te poți caza în PROTARAS.

Zis și făcut, am căutat pe booking și am găsit în regiunea Famagusta, un hotel foarte frumos.

Nu am știut că trebuie să treci vama ca să ajungi aici și la mașină să treci aici îți trebuie ASIGURARE TURCEASCĂ!!!

La ora 00, domnul din vamă ne explica foarte clar că este închis și nu putem să facem asigurarea, așa că ne sfătuiește să ne întoarcem și să revenim mâine dimineață la ora 8 sau să lăsăm mașina acolo și ne cheamă un taxi să ne ia.

Surpriză de proporții pentru noi și una neplăcută total!!!!

Firma mi-a spus că nu e problema ei că nu avem noi asigurarea.

În fine, am ajuns la hotel unde ce credeți? În ce trebuie să plătim?? În lire turcești!

Râd de nervi.

Sper măcar următoarele zile să fie mai bune!", a scris aceasta pe grupul Vacante do it yourself.

Postarea sa a strâns peste 150 de comentarii, multe dintre ele fiind critice.

"Practic ai ajuns în altă țară. Cam cât te-ai informat? E o insulă mică. Dacă citeai 5 rânduri și te uitai pe harta era foarte simplu. Dintre miile de turiști care merg acolo probabil faci parte din cei sub 1% care nu se uită pe o hartă."

"Îmi pare rău! Ayia Napa era ok, e în zona cipriotă, Famagusta este în cea turcă. Dacă vă uitați la harta țării, se văd niște linii punctate care străbat țara de la est la vest. Toată partea de nord e controlată de turci.

Sper să nu vă strice vacanța, toată partea de sub linie este superbă"

"Fără supărare. Cum adică ați citit vag? Nicosia este ULTIMA capitală divizată din lume!!! Și ați ales Famagusta, fix în partea turcească... halal documentare. Aveați Paphos, Limassol, Larnaca, Aya Napa în partea grecească, adică UE!

Ați dat skip la ora de istorie despre Cipru, clar!

Situația din această țară e știută de vreo 50 ani. Nu de ieri, de azi."

"Urmează să plec a 4-a oară în Cipru. Prima dată m-am certat și eu cu papagalii ăia de la așa - zisă graniță (care nu e recunoscută de nimeni - e practic ocupare abuzivă a poporului cotropitor turc) pentru asigurarea la mașină pentru vizitele în partea de nord. În Famagusta, Salamis etc se poate plăti și în euro, dar la o paritate nesimțită. Turcii de acolo sunt numai după bani și să scoată cât mai mult de la turiști. Din păcate e și multă mizerie în zona ocupată de ei. La Turnul lui Othello mirosea oribil. Recomand să vă rezumați la partea cipriotă care respectă turiștii, curățenia, folosesc moneda oficială (euro din 2008 pe tot teritoriul Ciprului)."

"Sunteți exact că turiștii care au vrut la Nice, au spus la casă de bilete: dorim să mergem la “to Nice”, și în final au ajuns în Tunis-Tunisia.

Nu știu exact cum ați vrut în Protaras și ați pronunțat Famagusta!"

"Era de așteptat fiind o țară divizată. Pe toate site-urile de închirieri auto în Cipru scrie clar că în nord nu poți să mergi cu mașina închiriată din sud și că trebuie să-ți faci asigurare separat."

"Informează-te bine despre toate aspectele înainte de a porni la drum! Am fost și noi acum 2 ani pentru prima dată în Cipru dar m-am informat temeinic și nu am făcut această greșeală! Eu chiar nu vă înțeleg cum porniți așa la drum fără să știți mai nimic despre locul în care mergeți?"

"Bun research ați făcut dacă ați ajuns exact în Famagusta, cunoscut ca și “orașul fantomă” în partea de Cipru care aparține de Turcia! Acum trebuie să vă asumați!!"

Cineva a comentat cu mai multă îngăduință, menționând că postarea este foarte utilă.

"Bună! Eu, ca om care nu a mers niciodată în Cipru, dar și-ar dori, am învățat ceva din greșelile tale, deci consider postarea această super utilă. Când pleci în vacanță pe cont propriu, dai de tot felul de provocări, până la urmă oricât de bine ai organiza, câteodată se mai întâmplă și chestii nasoale, dar așa cârcotași sunteți o parte din voi, zici că e a 10-a oară față pe insulă și vai, ce gafe a făcut. E oook, tu distrează-te și peste niște ani o să povestești râzând de toate astea!"

"Famagusta este județul, orașul fantomă este Varosha și orașul reședința de județ se numea tot Famagusta. Varosha se află în partea ocupată (nu există Cipru de Nord).

În județul Famagusta (Ammohostos în grecește) se află localitățile Agia Napa, Protaras, Paralimni, etc.

Îmi pare rău pentru experiență neplăcută. Nu sunteți primii pățiți din cauza că lumea nu mai folosește terminologia corectă de Republica Cipru (adică partea neocupată de turci, cea cu Larnaca, Limassol, jumătate de capitală Nicosia) și Partea Ocupată (incorect denumită Cipru de Nord).

Dacă aveți nevoie de ajutor, scrieți-mi în privat.

Recomand în partea aceea un singur restaurant autentic turcesc, unde mănânci ce este, adică ce are omul să pună pe masă în ziua cu pricina. Micul dejun e fenomenal!

Este o zonă foarte frumoasă, cu plaje superbe. Au știut turcii ce fură".

