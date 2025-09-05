Cu ce nemulțumiri s-au întors românii din vacanță: "Te lasă cu traume pe viață contra cost"

Vacanțele sunt așteptate cu entuziasm de cei mai mulți români, dar nu de puține ori experiențele de călătorie vin la pachet și cu nemulțumiri. De la prețuri mai mari decât cele anunțate, condiții de cazare sub așteptări, servicii slabe sau aglomerație sufocantă, turiștii se confruntă adesea cu situații care le umbrește concediul.

În ciuda acestor neajunsuri, românii continuă să caute destinații și experiențe care să le ofere relaxarea mult dorită, însă devin tot mai atenți și mai vocali atunci când promisiunile nu corespund realității. L

La finalul sezonului estival, discuțiile din mediul online legate de vacanțe nu s-au terminat. Recent, un utilizator al platformei Reddit s-a plâns că nu se poate odihni în concediu din cauza orei până la care se servește micul dejun.

"Mic dejun în concediu la hotel"

Care este problema hotelurilor de a pune programul micului dejun până la 9:30?

"Nu dorm eu mult, dar măcar în concediu mi-ar plăcea să dorm până la 9, apoi să mai lenevesc un pic, să mă duc liniștit la baie să mă spăl, apoi calm să cobor la micul dejun și să mă bucur de el și de concediu.

Chiar cer așa de mult să fie micul dejun până la 11?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Toată viața m-a enervat chestia asta"

Postarea sa a strâns peste 100 de comentarii. Mulți îi împărtășesc opinia.

„Mă bucur că nu-s eu stricat, că toată viața m-a enervat chestia asta.”

“Exact asta e problema la multe hoteluri: micul dejun nu e pentru clienți, e pentru logistică. Bucătăria și chelnerii vor să termine treaba repede ca să se ocupe de prânz și restul serviciilor, nu să stea până la 11 să scoată ouă fierte. La hotelurile mai “de fițe” sau unde e all inclusive, de obicei ai mic dejun până la 10:30–11, fix pentru că știu că oamenii vor să lenevească. La cele mai basic… e “regulament de turmă”: jos la 7:30, mănânci, gata la 9:30, la 10 deja schimbă tăvile cu paste. Nu ceri mult, e chiar logic ca într-un concediu să poți să dormi un pic mai mult și să nu alergi după croissant. Din păcate, multe hoteluri merg pe “standard” și nu se complică. Dacă vrei mic dejun relaxat, caută hoteluri cu late breakfast în descriere sau măcar întreabă la recepție dacă îți pot pune ceva deoparte.“

"O vacanță pe care nu o vei uita niciodată"

Cineva amintește de hotelul în care micul dejun se servea până la 7.30.

“La Complexul Balnear Cozia din Călimănești, micul dejun 6.00-7.30. Te duci în vacanță, îți bate gongul la catafalc în fiecare dimineață și te întorci într-adevăr alt om: bolnav de nervi, dar balnear. O vacanță pe care nu o vei uita niciodată, te lasă cu traume pe viață contra cost. Experiența asta poate fi depășită în profunzimi, probabil, doar de o excursie în Delfinul Negru, unde te aleargă lunetiștii ruși... “

“Probabil au așteptări de clienți pensionari care în general sunt matinali și dornici să alerge după micul dejun la prima oră a dimineții, ca apoi să aibă timp de proceduri și bălăceală.“

“Am stat într-un hotel din București și programul era până la 11. În schimb în Suedia era până pe la 9.30, dar la unele hoteluri nu strângeau imediat (pe la 9.45 se apucau de strâns) și veneau la fiecare masă să întrebe dacă mai dorești ceva, că apoi se apucă de strâns. Noi am mai stat apoi până pe la 10 să terminăm și nu comentează nimeni. La unele cu o zonă de bufet mai mare nici la 10 nu era strâns tot.“

Unii oferă posibile explicații.

“Am o cunoștință care lucrează ca bucătar la o firmă de catering și, acolo se fac câteva sute de meniuri pe zi. Pleacă în fiecare zi la ora patru de acasă ca să facă niște meniuri care se livrează după ora 11:30. Luni pregătește supă cremă în meniu pentru că nu are timp să pregătească legumele (pe care le pregătește de pe o zi pe alta). Probabil că asta e explicația aici. Se servește micul dejun cât mai devreme ca să aibă timp să pregătească prânzul.“

Printre cei care au comentat este și un manager de hotel.

“Salut, manager de hotel aici (cu mic dejun până la 11:00 ).

Micul dejun până la 09:30 este specific cu precădere hotelurilor care găzduiesc clienți de tip business, sau cele din mediul urban, cele care găzduiesc în principal oaspeți aflați în călătorii de afaceri.

Hotelurile considerate "de vacanță" sau cele de tip "resort", unde oaspeții vin fix pentru relaxare și agrement au opțiuni de mic dejun până la 11, dacă nu până în 13:00 (cele care oferă un meniu de tip brunch).

Hotelurile de "business" care se respectă de obicei prelungesc programul în weekend cu aproximativ o oră pentru a se adapta oaspeților care doresc să se odihnească mai mult.

Considerente operaționale:

Nu e rentabil să menții un bufet deschis pentru o perioadă mai lungă când ceri 100 EUR pe camera dublă.

Pregătirea pentru prânz specifică hotelurilor care nu au acei "breakfast cooks" (curățarea bufetului, debarasat, mise en place pentru prânz)

Tipul de serviciu oferit (i.e. bufet sau à la carte) - un bufet implică o logistică complexă și duce la risipă alimentară (trebuie menținut constant și spre sfârșit când oaspeții se răresc). Un meniu à la carte poate gestiona mai ușor un orar prelungit.

Mai sunt și factori de amplasament/culturali care pot influența programul de mic dejun (vezi hotelurile de pe lângă aeroporturi care își încep micul dejun la 5:00).

Sunt destinații unde prânzul este masa principală (Franța, țări din America Latină, Germania) și micul dejun se încheie mai repede, iar cele care au cină ca eveniment central al serii (Italia, Spania, Austria) au un mic dejun prelungit mai frecvent.”

“Sunt unele care au deschis micul dejun până la 11, de fapt în vestul Europei peste tot pe unde am stat cam așa a fost. Dar după 9 deja nu prea mai găsești mare lucru de mâncat și mai e și arhiplin, că toți vor să lenevească cât ține. Eu merg imediat ce se deschide să nu fie îmbulzeală și să fie totul disponibil, apoi într-o jumătate de oră sunt gata și ori mă culc la loc, ori mă pregătesc să ies să fac chestii pe afară.“

"La 11 personalul trebuie să fie deja în bucătărie să pregătească prânzul"

“Cum spunea cineva mai sus, este un lucru ce ține mai mult de logistică.

Micul dejun ține de obicei până la 9:30 pentru că la 11 personalul trebuie să fie deja în bucătărie să pregătească prânzul. Asta înseamnă că la 10 sala trebuie să fie deja curată. Nu poți ține aproape tot personalul în bucătărie de la 6:30 până pe la 14 când te termină cu prânzul, doar ca să prelungești micul dejun. Sunt șanse să nici să nu ai sala gata la timp, iar oamenii să îți fie obosiți. Și asta mai ales dacă seara se servește și cină, pentru că pentru cină de obicei se strâng în bucătărie de la 17 și ține până la 21-22.

Sunt efectiv prea multe ore pentru niște oameni. Evident că nu tot personalul ar fi afectat de asta, dar ar fi mai mult de jumătate. Ca micul dejun să țină până la 11, ar fi nevoie să fie independent de bucătărie și de sala de mese principală unde se servesc prânzul și cină. Sau să fie mai mulți angajați.

Dar sunt hoteluri și hoteluri și cel mai bine e să îl găsești pe cel potrivit pentru tine din toate punctele de vedere.

Tatăl meu este bucătar într-un hotel din afara țării, și am petrecut destul de mult timp cu el pe acolo.”

