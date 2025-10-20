Cum economisesc turiștii cu noua alternativă la hoteluri și Airbnb: "M-a obișnuit cu prețurile mici"

O nouă tendință în călătorii câștigă popularitate. În loc să plătească pentru hoteluri sau închirieri pe termen scurt, tot mai mulți călători aleg să stea în locuințele altora prin platforme precum Kindred. Sistemul oferă o alternativă accesibilă, mai personală și flexibilă, care transformă modul în care oamenii explorează orașele din întreaga lume.

Membrii platformei își pun casele la dispoziție, plătesc taxe minime de serviciu și curățenie și câștigă credite pentru a sta în alte case, transformând călătoria într-un schimb de experiențe și încredere între oameni.

"Se simte ca și cum aș sta în casa unui prieten"

Când Priya Sadhwani, din Londra, și soțul ei au fost în concediu parental, au decis să facă o călătorie prelungită la New York pentru a-și vizita familia. După ce au căutat opțiuni de închiriere pentru vacanță, și-a dat seama că nu era fezabil pentru o călătorie de o lună.

„New York este inaccesibil pentru o ședere atât de lungă pe Airbnb,” a spus ea, adăugând că își doreau un loc de dimensiuni similare cu casa lor. „Voiam doar aceeași senzație, cu bebelușul, și ca părinții mei să poată sta cu noi în oraș.”

Atunci a descoperit Kindred, o rețea de schimb de case pe bază de abonament, care permite utilizatorilor să stea în casele altora din întreaga lume. Nu se face niciun schimb de bani între gazde și oaspeți. În schimb, oaspeții plătesc Kindred o taxă standard de curățenie și o taxă de serviciu care variază între 15 și 30 de dolari pe noapte. Priya și soțul ei au ajuns să stea la New York timp de șase săptămâni, în trei case diferite din rețeaua Kindred. În total, au plătit aproximativ 1.800 de dolari pentru șederea lor.

Nu doar că experiența de schimb de case a fost mai accesibilă, dar a fost și mai personală decât șederile tradiționale, a spus ea. Una dintre gazde chiar a lăsat scutece de mărimea fiicei sale și cheesecake în frigider, deoarece proprietarii începeau o afacere cu cheesecake.

„Se simte ca și cum aș sta în casa unui prieten în timp ce ei sunt plecați,” a spus Priya.

Sadhwani și soțul ei fac parte dintr-un grup tot mai mare de călători care aleg schimbul de case în locul hotelurilor sau închirierilor pe termen scurt, pe măsură ce costurile călătoriilor cresc și munca la distanță oferă mai multă flexibilitate.

„Există o nevoie uriașă și o dorință enormă pentru o nouă modalitate de a călători, care să fie mai umană, mult mai accesibilă și totodată mai responsabilă pentru orașele noastre,” a declarat pentru Business Insider Justine Palefsky, cofondatoare și CEO Kindred.

De la înființarea sa în 2021, Kindred a crescut la peste 200.000 de membri. Unele dintre cele mai populare destinații sunt New York, Londra, Los Angeles, Paris și Amsterdam, iar peste 90% dintre proprietățile din rețea sunt locuințe principale. În 2023, Kindred a atras 15 milioane de dolari prin finanțarea Series A, condusă de New Enterprise Associates.

Pe aplicație sunt acceptate case de toate tipurile, de la garsoniere la vile cu mai multe dormitoare, dar toate trebuie să respecte standardele minime de siguranță, funcționalitate și confort, a spus Palefsky.

„Nu trebuie să fie demnă de Architectural Digest, dar trebuie să aibă suflet și personalitate,” a adăugat ea.

Schimbul de case este un „contract social”, nu financiar

Kindred este o piață de tip „give-to-get” (dă pentru a primi). Înscrierea este gratuită și nu se fac schimburi de bani între gazdă și oaspete, dar pentru a sta în casa altcuiva, membrii trebuie să-și pună propria casă la dispoziție. Uneori, aplicația conectează direct oamenii pentru schimburi — de exemplu, un membru din Los Angeles ar putea să-și schimbe casa cu un membru din New York pentru două săptămâni.

Membrii pot acumula, de asemenea, credite oferindu-și casele atunci când nu se află acasă și nu stau la alt membru Kindred. Aceste credite pot fi apoi folosite pentru nopți de cazare în alte case Kindred.

Palefsky spune că schimbul „permite ca relația să fie mai mult un contract social decât unul financiar.”

Experiențe personale și flexibilitate

Meagan Cignoli, sculptoriță din West Hollywood, spune că Kindred este prima opțiune pe care o verifică atunci când planifică o călătorie. A stat în case Kindred din Portugalia, Grecia, Mexic și Joshua Tree. A folosit aplicația și local, pentru a sta în centrul Los Angeles sau Santa Monica atunci când avea câteva zile de lucru într-o altă parte a orașului și nu voia să facă naveta dus-întors.

„Acum, când mă uit la hoteluri sau Airbnb-uri, sunt șocată de preț,” spune ea.

„Singurul lucru rău este că m-a obișnuit atât de mult cu prețurile mici, încât e greu să accept alte opțiuni” când călătorește în locuri fără case Kindred.

Cignoli a început schimbul de case acum aproape 20 de ani, folosind platforme precum Craigslist. Ea spune că un mare avantaj al Kindred este varietatea și flexibilitatea. Oferind altui membru un weekend în apartamentul ei cu un dormitor, poate câștiga credite pentru a sta un weekend într-o casă cu patru dormitoare și piscină.

De asemenea, deoarece fiecare ședere Kindred presupune o taxă unică de curățenie, indiferent de numărul de nopți, oaspeții obțin un raport mai bun calitate-preț pentru călătorii mai lungi. Cignoli spune că acest sistem i-a permis să facă vacanțe mult mai lungi decât ar fi putut altfel.

Încrederea este cheia

Palefsky spune că principalul provocare pentru Kindred este menținerea creșterii fără a pierde încrederea.

„Acest sistem funcționează doar dacă oamenii se simt cu adevărat confortabil să-și pună locuința la dispoziție, iar asta e un pas mare,” a spus ea, adăugând că firma este „obsedată” să ofere o experiență de calitate.

Pentru a folosi aplicația, cei interesați aplică pentru înscriere. Odată acceptați, identitatea membrilor este verificată prin acte oficiale. Noii membri trebuie să facă o „verificare rapidă a casei înainte de prima călătorie,” conform site-ului Kindred, pentru a se asigura că „casele de pe platformă sunt prezentate corect.”

Sadhwani spune că obișnuiește să facă un apel video cu persoana cu care își schimbă casa. Aceasta o ajută să se simtă mai confortabil găzduind persoane necunoscute și face experiența de călătorie mai personală, oferindu-i recomandări locale.

Ea a fost, de asemenea, impresionată de cât de respectuoși au fost membrii Kindred când au stat în casa ei și cât de ușor a fost să lege prietenii cu alți membri.

Kindred a devenit modul preferat de călătorie pentru Sadhwani și chiar influențează unde va merge familia ei în continuare.

„În loc să căutăm o destinație, căutăm o casă Kindred distractivă de vizitat.”

