Cum s-a transformat vacanța de vis într-un coșmar pentru o româncă: „Am plătit 10.000 de euro și am fost călcată în picioare” VIDEO

O româncă și-a împărtășit dezamăgirea profundă pe rețelele sociale după ce a cheltuit 10.000 de euro pe o vacanță all inclusive într-un resort de lux din Kemer, Turcia. Deși ar fi trebuit să fie o experiență de vis, ea a descris-o drept un fiasco total.

Românca a postat un videoclip pe TikTok în care povestește ce a nemulțumit-o cel mai mult în timpul sejurului. A declarat că aglomerația și lipsa confortului au transformat vacanța într-o experiență neplăcută, arată Adevarul.

„Prima oară în Turcia, dar și ultima, pentru că eu aici nu voi mai veni niciodată. Sau mai bine zis, poate nu voi mai veni niciodată într-un resort de genul. Pentru că, pentru cât am plătit, mi se pare inadmisibil. Este inadmisibil. Eu călătoresc, dar călătoresc pentru mare, călătoresc pentru plajă”, a spus ea în videoclipul postat pe platforma de socializare.

Ads

Nemulțumirile femeii au continuat, explicând că aglomerația i-a distrus planurile de relaxare și nu s-a putut bucura de vacanță așa cum spera. Deși marea a fost frumoasă, plaja și piscina au fost supraaglomerate.

„Marea? N-am ce comenta. Dar plaja? E posibil așa ceva? Ăsta este turism de masă, în piscină la fel. Ce este asta? Nu mi s-a întâmplat niciunde să văd așa ceva. O persoană mi-a spus că e normal pentru în Turcia, că se vine pentru all-inclusiv, nu pentru plajă. Sincer, eu nu vin doar pentru all-inclusiv. De mâncare găsim peste tot. Vin pentru a putea petrece un timp de calitate, de a mă putea bucura de mare, de a mă putea bucura de plajă, de a mă putea bucura de tot”, a adăugat ea.

Deși a apreciat serviciile oferite de resort, femeia a insistat că plaja nu a fost pe măsura așteptărilor și că nu se mai întoarce într-un astfel de loc.

„Resortul? Nu am ce comenta din punct de vedere al serviciului. Dar din punct de vedere al plajei, mă scuzați, dar eu așa ceva n-am mai văzut și nici nu voi mai vedea în viața mea. Uitați aici”, a spus ea, arătând condițiile în videoclip.

Ads

Când a fost întrebată de ce este atât de nemulțumită, românca a explicat că a plătit 10.000 de euro pentru o vacanță de două săptămâni, însă ceea ce a găsit la fața locului nu a fost ceea ce i se promisese.

„Încep prin a vă spune că, bineînțeles, gusturile nu se discută. Cert este că mie nu îmi place. Și cu siguranță sunt persoane care poate le place și altele care nu le place. Dar eu să plătesc o grămadă de bani… 10.000 de euro. Cu același buget am fost o săptămână în Maldive, am fost două săptămâni în Zanzibar și chiar am fost și două săptămâni în Mauritius. Cu același buget, ok? Suntem în Turcia, suntem într-un resort de 5 stele. Înțeleg că resortul este extraordinar, serviciile sunt extraordinare, tot ce pune la dispoziție. Dar dacă pe plajă ești călcată în picioare… Ești călcată în picioare, pentru că vin oamenii peste tine. Sunt locurile unul lângă celălalt”, a concluzionat ea.

Vacanța care trebuia să fie una de relaxare s-a transformat într-o lecție scumpă, iar românca a promis că nu va mai reveni în astfel de resorturi, preferând locații mai liniștite și mai puțin aglomerate.

Ads