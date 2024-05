Decizia grea pe care o au de luat părinții când copilul se îmbolnăvește înainte de plecarea în vacanță. "Renunțăm, pierdem banii pe cazare și biletele de avion"

Când copiii se îmbolnăvesc chiar înainte de plecarea în vacanță, părinții se confruntă cu decizii dificile și situații complicate.

Aceștia trebuie să evalueze starea de sănătate a copilului și să decidă dacă este sigur să continue cu planurile de călătorie.

De asemenea, trebuie să ia în considerare dacă destinația dispune de facilități medicale adecvate în caz de agravare a stării copilului și să analizeze costurile suplimentare pentru schimbarea sau anularea rezervărilor.

Părinții trebuie să echilibreze dorința de a petrece timp de calitate împreună cu nevoia de a asigura sănătatea și siguranța copilului, ceea ce poate crea tensiuni și stres suplimentar.

Este cazul descris pe Facebook de o mamă dornică să afle cum au procedat alții în astfel de împrejurări.

"Situație cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Mâine dimineață plecare spre Tenerife… copil de 5 ani cu febră de azi dimineață. Am mers la doctor, am recoltat analize, ceva viral… Decizie grea pentru noi. Renunțăm, pierdem banii pe cazare și biletele de avion… Există experiențe similare pe aici? Cum ați procedat, cum ați ales?", a întrebat aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Eu aș pleca, dar cu asigurare de călătorie"

Cele mai multe dintre mamele care au răspuns au încurajat-o să plece, relatând experiențele personale, încheiate cu bine sau măsurile suplimentare pe care le-au luat.

"Eu am plecat cu copilul de până într-un an cu febră și în picioare cu șosete ude în avion și când am ajuns acolo era mai ok, apoi în 2-3 zile și-a revenit complet și tot viroză avea fetița mea.

Eu aș pleca, dar cu asigurare de călătorie și cu toate medicamentele după mine posibile!"

"Asigurare medicală, medicamente și gata. În două zile e ok și apoi continuați vacanța."

"Noi am pățit și urma să zburăm în Malta.

Tot așa medic, analize ceva viral și pediatrul a zis că putem merge.

Pe avion a făcut încă febra și am avut antitermic. A doua zi ne-am odihnit și văzut împrejurimi, și a treia zi a fost ok.

Depinde și de cum se simte copilul."

"Ce are mai exact? Pentru enterocolite este destul de dificil, restul le tratați cu antitermice și antibiotic, ca acasă. Faceți asigurare de călătorie pentru copil în caz că e nevoie de vreo consultație sau internare acolo. Sănătate multă! Eu aș pleca."

"Noi am plecat. Aveam vacanță în Turcia. Pe avion am mai dat antitermic. Probabil vor veni niște comentarii care îți vor spune să stai acasă, să nu-i îmbolnăvești pe alții. Dar faza mișto e că cel mai contagios ești exact înainte de a se manifesta, deci oricare din călători poate avea ceva. Multă sănătate și vacanță frumoasă!"

"Faceți ce spune medicul, el cunoaște cel mai bine copilul și cum se poate manifesta boala pe care o are."