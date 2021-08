Pescuitul în Deltă, cea mai bună variantă de vacanță toamna. Locurile permise și speciile de pești care nu se pot păstra

Cele 4 specii de pești care nu se pot reține în 2021

Știuca

Șalăul

Somnul

Crapul

Zonele din Deltă unde nu aveți voie să pescuiți

Cum se obține permisul de pescuit

Dimensiunea minimă a peștilor

Zonele de campare autorizate

Camping „Delfinul” – Sfantu Gheorghe

Camping „Campoeuroclub Partizani” – Partizani

Hostel pentru tineret Sulina – Sulina, Strada a II-a, nr.1.

Camping Mihaela – Crisan, str. Principala, nr. 50

Sat de vacanta „La Eden” – Gura Portitei.

Bungalow Corbu Golf, loc Corbu, jud. Constanta

Vitezele maxime admise pentru nave și ambarcațiuni

În 2021, există patru specii de pești care nu se pot păstra de pescarii recreativi/sportivi. Se pot prinde, dar pescarii trebuie să le dea drumul ulterior.Pasionații nu pot să pescuiască în toată Delta Dunării . Există zone interzise pe tot parcursul anului și zone permise doar în anumite perioade.În zonele protejate integral din Rezervația Biosferei Delta Dunării, inclusiv zona de renaturare Zagan, pescuitul este interzis tot timpul anului. În zonele de refacere biologică din Deltă, pescuitul este interzis astfel:Pe Dunărea Veche, sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu. Interzis tot timpul anului;Lacul Gasca din Complexul Somova-Parches. Interzis tot timpul anului;Lacurile Erenciucsi Zmeica. Interzis tot timpul anului;Pe cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, in zonele cuprinse intre km. 29-44; 49-58; 64-84, este permis pescuitul recreativ/sportiv, numai cu eliberarea imediata a tuturor capturilor (catch and release), iar in perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei intre km. 57- 58.Bratul Sfântu Gheorghe de la km 22 – 24, interzis pe o durata de 30 de zile in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie.Pentru a pescui în Delta Dunării este necesar un permis eliberat de ARBDD (Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării).Permisul este gratuit și se poate obține la sediul ARBDD Tulcea, online, prin SMS sau prin automatele de eliberare permise. Dacă pescuiți în zona de graniță, este necesar un act suplimentar, Avizul de graniță (PG-ul). Mai mult, este necesară achitarea unei taxe de acces în Delta Dunării. Toate tarifele pot să fie consultate aici Chiar și în cazul speciilor de pești care pot fi păstrați , aceștia trebuie să aibă o dimensiune minimă. În caz contrar, trebuie să fie eliberați. De exemplu, bibanul trebuie să aibă minim 12 centimetri, crapul minim 35, păstrăvul 20, somnul 50, iar scrumbia 22. Lista completă a dimensiunilor minime a peștilor ce pot fi capturați poate să fie consultată aici Se poate pescui cu maximum patru undițe sau patru lansete cu câte două cârlige fiecare.Există zone de campare special amenajate, unde turiștii pot pune cortul pentru a se bucura de experiența completă oferită de Delta Dunării. Locațiile autorizate:Dacă aveți o ambarcațiune proprie, puteți să mergeți cu ea, dar trebuie să respectați vitezele maxime admise, care diferă în funcție de zonă, iar harta poate fi consultată aici Mai mult, trebuie să plătiți o taxă de 100 de lei/ambarcațiune/an, respectiv 20 de lei/ambarcațiune/ sejur