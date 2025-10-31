Top patru destinații călduroase pentru final de toamnă. Unde se ajunge ușor și ieftin din România VIDEO

Europa este locul de pe Pământ care are, în general, patru anotimpuri. Însă luna noiembrie, ultima lună de toamnă, este o perioadă de tranziție și există țări calde în Europa care merită o vacanță.

Cei care sunt în căutare de destinații cu vreme perfectă în noiembrie, fără căldură sufocantă, dar totuși vremea plăcută și bună pentru plajă au câteva variante.

Temperatura medie pe timpul zilei: 22 grade

Temperatura mării: 21 grade

Ore medii de soare pe zi: 7

Chiar dacă majoritatea turiștilor români au ales Grecia, Bulgaria sau Turcia pe timp de vară, Cipru este de preferat să fie vizitat în toamnă.

Cipru este una dintre cele mai calde destinații europene în noiembrie. Chiar dacă e sfârșit de toamnă, vremea rămâne blândă și plăcută pentru plimbări, explorări culturale și chiar pentru o baie rapidă în mare, dacă ești curajos. Insula combină peisaje mediteraneene spectaculoase, situri arheologice și mâncare excelentă, fiind perfectă pentru o vacanță relaxantă de toamnă târzie.

Cipru este o insulă. Este important de menționat că țara este divizată în două părți: partea de nord a Ciprului se află sub ocupație turcă, însă nu este recunoscută internațional ca stat.

Ads

Între cele două zone există o graniță oficială, pe care se poate trece în anumite puncte de frontieră, dar este bine să fii informat înainte de a călători în nordul insulei.

Partea controlată de guvernul cipriot se află în jumătatea sudică a insulei, acolo unde se găsesc cele mai frumoase plaje și cea mai bună vreme. Cipru este una dintre cele mai calde țări din Europa în noiembrie, o alegere cu care nu poți da greș.

Zborul din România durează aproximativ două ore și sunt mai multe companii low-cost care operează în Paphos și Larnaca. Biletele dus-întors pentru noiembrie sunt până la 200 de euro de persoană. Luate din timp, costă și mai puțin de 100 de euro.

Malta

Ads

Temperatura medie în timpul zilei: 21 grade

Temperatura mării: 22 grade

Ore medii de soare pe zi: 6

Malta este un dintre cele mai frumoase țări din Marea Mediterană datorită poziției sale geografice, la intersecția dintre nordul Africii și sudul Europei. Insula are o istorie bogată și variată, la care se adaugă și numeroase influențe moderne.

Malta este un loc unde trecutul se împletește perfect cu prezentul: orașe fortificate, temple antice, străzi înguste pline de culoare, dar și restaurante moderne, baruri și o viață de noapte animată. Clima blândă o face ideală pentru o vacanță relaxantă în noiembrie, când poți explora insula fără aglomerația verii, bucurându-te în continuare de soare și temperaturi plăcute.

Ads

În noiembrie, Malta înseamnă timp perfect de plajă. Însă, ca în toate aceste țări calde din Europa în noiembrie, poți avea și ghinion cu vremea, dar de cele mai multe ori este cald.

Cel mai important lucru de știut despre aceste destinații europene, unde este încă cald sau măcar blând în noiembrie, este că ziua e însorită și călduroasă, dar noaptea se poate răcori puțin.

În Malta, ziua e vreme de sandale, iar seara ai nevoie de un strat în plus de haine.

Un echilibru perfect între vară și toamnă, care face insula ideală pentru o escapadă relaxată înainte de iarnă.

Sicilia, Italia

Sicilia, cea mai mare insulă din Marea Mediterană, este o adevărată destinație pentru și pentru gurmanzi, nu doar pentru cei care caută căldură în extra-sezon.

Chiar și în afara sezonului turistic, restaurantele tradiționale, piețele locale pline de produse proaspete, patiseriile cu dulciuri siciliene și vinurile locale fac din această insulă o experiență memorabilă.

Ads

Sicilia rămâne o alegere excelentă chiar și în noiembrie, când insula este mai liniștită și mai autentică.

Cu zboruri în Palermo sau Catania, cu plecare din București, biletele costă sub o sută de euro pe segment. Dacă sunt luate din timp pot fi un adevărat chilipir.

Madeira, Portugalia

Temperatura medie ziua: 21 grade

Temperatura mării: 22 grade

Ore medii de soare pe zi: 6

Madeira este o destinație destul de aglomerată în tot timpul anului. Totuși, merită pe deplin călătoria. Turiștii se pot bucura de vibrația unei eterne primăveri, fructe tropicale și peisaje montane spectaculoase, care duc în ocean.

Insula oferă o combinație unică de natură bogată, climă blândă și priveliști impresionante, făcând-o o alegere perfectă pentru o escapadă de noiembrie în Europa, chiar și în sezonul mai aglomerat.

Ads

Din România nu sunt zboruri directe. Este nevoie de cel puțin o escală. Dacă biletele de avion sunt luate din timp, pot costa sub 200 de euro pe segment. Cel mai des se face escală în Lisabona, Frankfurt sau Paris.

Ads