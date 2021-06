10 locuri de vacanta din strainatate unde romanii se simt ca acasa

1. Bulgaria

2. Turcia

4. Spania

5. Italia

6. Franta

7. Portugalia

8. Dubai

9. Zanzibar

10.China

Pandemia de coronavirus i-a tinut pe multi, anul trecut, in tara, insa acum, odata cu intrarea in vigoare a pasaportului COVID , deja sunt multe cereri pentru sejururi in afara tarii.Iata ce locuri prefera romanii atunci cand merg in vacanta in strainatateCand ne gandim la concediu in strainatate, mai ales romanii din sudul tarii se gandesc la Bulgaria. Se ajunge usor, iar de multe ori, preturile de pe litoralul bulgaresc sunt mai bune fata de cele de pe plajele din Romania.Puteti alege din cele 10 statiuni de pe litoralul bulgaresc: Sunny Beach, Nisipurile de Aur, Albena, Duni, Elenite, Obzor, Nessebar, Constantin si Elena, Sunny Day si Sozopol.Insa nu numai plajele sunt atractive in Bulgaria. Satul Kovachevitsa (situat in partea Debrash din Muntii Rodopi in valea abrupta a raului Kanina, la 64 km de Bansko si fondat de refugiati din diferite sate care au incercat sa scape de asimilarea otomana in secolul al XVII-lea, conform alohotels.ro) - este interesant de vazut.Puteti merge, de asemenea, sa vedeti Stancile Belogradchik, situate la cativa kilometri de Castelul Belogradchik, Podul acoperit din Lovech, Castelul Ravadinovo, Pestera Devetashka sau cascadele Krushuna.Litoralul Bulgaresc are locuri de cazare foarte aproape de plaja , iar preturile sunt in jurul sumei de 250 de euro pe noapte, depinde insa si de numarul stelelor hotelului respectiv.O alta destinatie preferata de romani pentru petrecerea vacantelor este Turcia.Antalya este una dintre ele mai cautate statiuni din aceasta tara. Insa sunt multi cei care prefera Kusadasi, Bodrum sau Marmaris.Pe langa aceste locuri, Turcia mai are si alte atractii , poate unele mai putin cunoscute.Astfel, daca ajungeti pe meleaguri otomane, puteti sa vizitati Oludeniz, o mica asezare situata pe coasta de sud-vest a Marii Egee. Aici se afla un golf din nisip, chiar la intrarea in Oludeniz, intr-o laguna albastra. Plaja este faimoasa pentru nuantele sale turcoaz si ramane una dintre cele mai fotografiate plaje din regiunea mediterana. Oludeniz este considerat si unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru datul cu parapanta, pentru peisajele sale unicat, potrivit tuktuk.ro Mai puteti vizita Biblioteca lui Celsus din Efes, hornurile de basm din Goreme - Cappadocia sau Muntele Nemrut.Aproape ca a ajuns o destinatie de vacanta la fel de populara pentru romani ca si statiunile turistice din Romania.Are peste 60 de insule nelocuite si situri istorice care dateaza de nu mai putin de 4 milenii. Muntele Athos este unul dintre cele mai preferate locuri de peleriniii crestini. Gazduieste in jur de 1400 de calugari, in 20 de manastiri ortodoxe.Puteti sa alegeti ca destinatie turistica si Atena, unul dintre leaganele civilizatiei. Aici puteti vizita Acropolele, portul Pireu, Parthenonul, temple nenumarate, gradini publice, dar si cluburi si restaurante sau piete unde totul se negociaza.Mai puteti alege Salonic, Kavala, Parga, Santorini, Zakynthos, Creta, Corfu, Thassos, Rhodos si alte astfel de statiuni.Daca ai ales sa vizitezi Spania trebuie sa incepi cu Madridul! Orasul asta este atat de aratos si bogat in experiente, incat nu degeaba auzi atata lume ca se tot duce acolo. Pentru unii, Madridul este sinonim cu flamenco, coridele, cinele si plimbarile in aer liber, scrie tiptil.ro De asemenea, destinatii bune de vacanta pot fi Barcelona , Insulele Baleare, Costa del Sol, Costa Brava.Roma, Milano, Venetia, Florenta, Vatican sunt primele destinatii care ii vin in minte oricarui turist care vrea sa mearga in Italia in vacanta.In Roma avem Columna lui Traian.Vatican, cel mai mic stat independent din lume, atat ca suprafata cat si ca numar de locuitori, este amplasat in Roma si are o suprafata de o jumatate de kilometru patrat si o populatie de 1000 de locuitori. Statul este condus de episcopul Romei, Papa, care detine autoritatea executiva, legislativa si judecatoreasca, scrie alexandracristian.ro Aici se regaseste Bazilica Sf. Petru, Capela Sixtina si Muzeele Vaticanului, locul unde sunt adunate unele dintre cele mai faimoase picturi si sculpturi din lume.Alte locuri celebre sunt Turnul din Pisa, orasul istoric Verona ori Sardinia.Insula Capri, unul dintre cele mai cautate locuri de vacanta, este asaltata in fiecare an de milioane de turisti.Parisul, capitala Frantei, este cel mai romantic oras din lume, Aici, in "Orasul Luminilor", puteti vizita Muzeul Luvru, Turnul Eiffel, Notre Dame, Cartierul Latin sau Montmartre.Campurile de lavanda din Aix-en-Provence si sudul Frantei au devenit rapid celebre datorita social media. Cannes , locul unde, in fiecare an este tinut festivalul cinematografic de renume mondial iar celebritati din intreaga lume vin aici. Cannes este, de asemenea, un loc in care multi ofiteri de aviatie vin cu iahturile de lux in timpul lunii de vara Dar este, de asemenea, un oras vechi fermecator, cu numeroase restaurante, cafenele si magazine, conform aflati.ro.Lisabona, capitala Portugaliei, este unul dintre cele mai atragatoare orase din Europa. Amplasat pe malurile raului Tagus, acest port vibrant din Atlantic este imprastiat pe o serie de dealuri care sporesc locatia splendida a malului marii, scrie ro.theplanetsworld.com Merita din plin sa vizitezi Porto, cel de-al doilea oras ca marime al Portugaliei, la fel de cool dar cu alt stil si alte oferte. Orasul ofera atractii pe gustul tuturor de la parcuri si gradini la edificii religioase pana la monumente istorice, cladiri cu stiluri arhitecturale diverse, muzee, galerii, crame si plaja, scrie tiptil.ro Insula Maderia, "Insula primaverii vesnice", poate fi comparata cu o gradina imensa in care florile nu se vestejesc niciodata. Arhipelagul Madeira este un paradis tropical aflat in Oceanul Atlantic la aproximativ 1000 km sud-vest de Lisabona, si la 300 de km de Maroc.Nici plajele Portugaliei nu sunt de neglijat.Burj Khalifa este cea mai inalta cladire din lume, cu o inaltime de 828 de metri, recunoscuta la nivel mondial. O adevarata izbanda inginereasca, aceasta cladire este sufletul orasului Dubai, scrie visitdubai.ro Fantana din Dubai reprezinta una dintre cele mai importante obiective turistice pe care nu trebuie sa le ratezi. Fantana din Dubai propulseaza apa pana la 150 de metri inaltime. Fiecare jet de apa este colorat si iluminat si se misca simultan, in functie de temele muzicale, scrie blog.dertour.ro Insula in forma de palmier este una dintre cele mai mari insule artificiale din lume.Mai puteti vedea Moscheea Sheikh Zayed sau puteti merge in desert.Daca vreti sa mergeti in Africa, ati putea sa luati in considerare si Zanzibar . O destinatie turistica tot mai apreciata de romani, in ultimii ani. Chiar si pe timp de pandemie au venit aici turisti.Insa ar fi bine sa consultati un medic inainte de a merge in Zanzibar deoarece ar putea sa va indrume sa va faceti cateva vaccinuri cum ar fi pentru febra tifoida, febra galbena, dar si pentru hepatita.Astfel, va puteti bucura de plaje frumoase cu nisip fin si ocean.Zanzibar este un arhipelag de langa coasta de est africana, fiind alcatuit din insula principala cu acelasi nume (Zanzibar sau Unguja se citeste Unguudsa) avand suprafata de 1.658 kmsi in nord insula Pemba cu 984 km, conform Wikipedia Zanzibar este un teritoriu autonom ce apartine de Tanzania fiind compusa din Tanganika si Zanzibar. Capitala a preluat denumirea insulei principale - Zanzibar City fiind renumita pentru orasul vechi, Stone Town.Marele Zid Chinezesc, cel care se spune ca se vede de pe LunaMarele Zid este o constructie strategica de mii de kilometri lungime, cu rol de aparare. Zidul a fost construit cu scopul de aparare a granitei imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei. Este o constructie gigantica considerata dupa volum ca cea mai mare de pe glob, cu o lungime de 21.196,18 km, conform wikipedia Grotele Mogao, Statuia Leshan Buddha, Muntele Huang,Armata de Teracota sau Orasul Interzis sunt locuri pe care nu trebuie sa le ratati, daca vizitati China.Puteti sa mergeti in Shanghai sau in Beijing.