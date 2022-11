Cele mai colorate plaje din lume (Galerie foto)

Cu totii iubim nisipul alb, fin, dar uneori un pic de culoare sau mai multa, dupa caz, face minuni pentru spiritul de vacanta.

Cum bugetul nu ne-ar permite sa gasim pe fond propriu cele mai pline de culoare plaje de pe mapamond, AOL a realizat o selectie, numai buna de admirat si visat cu ochii deschisi, cu gandul la vacanta ce va veni, inevitabil.

Kaihalulu, Maui - este o plaja ce se cere vizitata mai ales in perioada aprilie - octombrie. Nisipul sau rosiatic, de natura vulcanica, se imbina perfect cu apa albastra a oceanului si cu verdele tropical si lava neagra. Ai parte de intreaga paleta coloristica din Kaihalulu.

Lakka Beach, langa Freetown, Siera Leone - merita vizitata in perioada noiembrie - aprilie. O plaja tipic vest-africana, plaja Lakka, la sud de capitala Freetown, este un loc vibrant, unde localnicii misuna intreaga zi. Nu doar culoarea nisipului e fascinanta, ci intregul tablou ce tipa de viata, mai ales in lumina calda a apusului de soare.

Pink Sands Beach, Bahamas - de vizitat in perioada februarie - aprilie sau noiembrie - decembrie. Asa cum arata si numele, nisipul de pe aceasta plaja este roz, ca de altfel tot cel de pe coasta estica a insulei Harbour din Bahamas. Mai linistita decat alte plaje din Bahamas, Pink Sands este perfecta daca iti doresti sa evadezi. Ai grija doar ca bronzul tau sa nu ajunga in nuanta nisipului.

Golful Ramla, Gozo, langa Malta - merita vizitat mai ales in perioada mai - septembrie. Complet diferita de alte plaje din Europa, cea din insula Gozo are o nuanta intensa de oranj. Zona nu este inca foarte cunoscuta, fiind oarecum salbatica. Asteapta-te la multe surprize aici; legenda spune ca Ulise a petrecut 7 ani aici in compania unei nimfe.

Sabang, Palawan, Filipine - e o plaja de vizitat din decembrie pana in mai. De altfel, toate plajele din Filipine sunt de-a dreptul sublime. Se spune chiar ca filmul "Beach" (Plaja) a fost inspirat de aceste plaje si nu de cele din Thailanda. Flancat de jungla de un verde crud si de apa de un albastru clar, nisipul de pe acesta plaja pare adus direct din Paradis.

Vik Beach, Islanda - e o plaja ce merita vazuta si strabatuta din iulie pana in august, mai ales daca iti place peisajul dramatic. Plajele islandeze sunt renumite pentru tonurile lor inchise, date de nisipuri. Plaja Vik, aflata pe coasta sudica a Islandei, poate ca nu e locul perfect in care sa te bronzeci, data fiind apropierea de Cercul Arctic, insa cu siguranta ochiul se va bucura. Cerul albastru si nisipul in nuante inchise, toate acompaniate de o briza specifica Islandei, vor avea grija sa-ti goneasca toate gandurile negre. Si, cam despre asta e vorba in vacanta.

Papakolea, Hawaii - este un loc unde ar fi bine sa ajungi candva in perioada aprilie - octombrie. Papakolea, numita si Plaja nisipurilor verzi, are nisipuri de o nuanta de verde, unica. Poti urca pe stanci pana la lava racita si privi apusul care te lasa fara suflare.

Rainbow Beach, insula Fraser, Australia - merita vizitata mai ales in perioada decembrie martie, cand paleta de culori este cea mai larga. Pentru ca, asa dupa cum spune si numele, pe aceasta insula poti intalni o infinitate de nuante, toate in ton cu starea de spirit a Mamei Naturi. E de departe una dintre cele mai colorate plaje din lume, unde poti sta ore, chiar zile intregi pentru a observa detaliile subtile.

Golful Trellis, langa Tortola, Insulele Virgine Britanice - de vizitat din noiembrie pana in mai. Pe insula principala, Tortola, nu doar ziua e extrem de colorat, ci si noaptea. Un cuib de artisti isi face veacul aici, iar prezenta lor se face simtita din plin. Sentimentul e ca te afli in Indiile de Vest, desi insula e in Caraibe. Petrecerile lunare de pe plaja sunt pline de viata si culoare, asemenatoare festivalurilor din Thailanda. Periodic, plaja e iluminata, scupturile din metal reflectand focurile aprinse pe plaja.

Insula Hayling, Anglia - merita vizitata din iunie pana in august. A pasi pe aceasta insula e ca si cum te-ai intoarce in timp. O oaza de sarm britanic la tarmul marii, plaja Bound Lane este cea mai linistita de pe insula, perfecta pentru cei care nu isi doresc lux, ci liniste, natura si culoare. Pentru ca vei fi cazat intr-o casuta colorata din care poti iesi sa iti iei o inghetata si sa te plimbi pe tarmul marii. Cand inevitabil vremea se va schimba, pentru ca asa se va intampla, poti intra intr-unul dintre localurile intime si calduroase, pentru a savura o ceasca de ciocolata fierbinte.

