Cele mai vizitate locuri sfinte de pe Pamant (Galerie foto)

Templele si bisericile mai speciale au atras dintotdeauna foarte multi turisti, in principal datorita valorii spirituale si culturale.

Iar Travel+Leisure a intocmit o lista cu cele mai vizitate locuri sfinte din intreaga lume - unele au chiar si peste 20 de milioane de turisti anual, mai jos fiind mentionate o parte dintre acestea.

Din cauza faptului ca cele mai multe au intrarea gratuita este insa imposibil de stabilit un numar fix de vizitatori pentru fiecare. Pe baza unor statistici ale guvernelor si siturilor in sine, dar si pe baza informatiilor din mass-media au fost facute estimari care sunt apropiate de numerele reale.

1. Altarul Meiji si Templul Sensoji, Tokyo

Vizitatori: 30 de milioane anual, fiecare

Altarul Meiji a fost construit in urma cu 100 de ani in memoria imparatului Meiji si a imparatesei Shoken si este inconjurat de o padure considerata a fi sacra, cu peste 100.000 de arbori.

Templul Sensoji a fost dedicat lui Bodhisattva Kannon - cel mai milos Buddha - , in 628. Pagoda acestuia are cinci etaje, iar numarul turistilor creste semnificativ in jurul Anului Nou. Atat Altarul Meiji, cat si Templul Sensoji sunt situate in capitala Japoniei, Tokyo, iar un numar mai mare de turisti nu mai este inregistrat la niciun alt loc sfant din lume.

2. Templul Kashi Vishwanath, Varanasi, India

Vizitatori: 21,9 milioane anual

Acest templu cu domuri aurii este situat pe malul vestic al fluviului Gange, constituind, impreuna cu fluviul, cel mai sfant loc pentru toate grupurile religioase ale hinduismului. Credinciosii fac baie in apele Gangelui pentru a-si curata sufletele si pentru a-si reduce sau chiar elimina nevoia de a se reincarna.

Guvernul a lucrat recent pentru imbunatatirea calitatii apei in care milioane de oameni nu doar ca se scalda, dar aduc si ofrande ca flori, alimente si lampi cu ulei plutitoare.

3. Bazilica Sfintei Fecioare de Guadalupe, Mexico City

Vizitatori: 20 de milioane anual

Vechea bazilica, a carei construire a inceput in 1500 si s-a incheiat in 1709, este in contrast puternic cu noua bazilica, care a fost ridicata la mijlocul anilor '70, si care seamana cu o arena sportiva din exterior. Ea a fost proiectata asa pentru a gazdui 50.000 de oameni care vin pentru mesa (tinuta de mai multe ori zilnic) si pentru a vedea o imagine a Fecioarei Maria, despre care se spune ca a aparut pe o platforma in 1531.

4. Templul Tirupati Tirumala Devasthanams, Andhra Pradesh, India

Vizitatori: 18,25 milioane anual

Adepti ai vaishnavismului, cult hinduist care pune accent pe egalitate si dragoste, au inceput construirea acestui templu impozant probabil in urma cu circa 1.200 de ani. Este vorba, de fapt, de un complex religios care se intinde pe o suprafata de 25 de kilometri patrati si care include numeroase altare si statui.

5. Templul Naritasan Shinshoji, Japonia

Vizitatori: 10 milioane anual

Faptul ca acest templu realizat in anul 940 este situat in apropierea Aeroportului International Narita din Tokyo face sa fie o oprire preferata pentru turistii care calatoresc cu avionul si care au escale lungi. Templul este dedicat zeului focului, iar ritualurile cu foc sunt tinute de cateva ori pe zi.

6. Altarul Tsurugaoka Hachimangu, prefectura Kanagawa, Japonia

Vizitatori: 10 milioane anual

Acest altar ale carui origini dateaza din secolul al XII-lea este inchinat zeului razboiului. Tsurugaoka Hachimangu este inconjurat de o gradina ce se intinde pe circa doi acri si jumatate, care este cu adevarat impresionanta de la mijlocul lunii aprilie pana in luna mai, cand infloresc ciresii, dar si in luna ianuarie, cand infloresc cele peste 500 de tufe de bujori.

7. Templele Kiyomizu-dera si Kinkaku-ji, Kyoto, Japonia

Vizitatori: 10 milioane, respectiv 6 milioane, anual

Templul Kiyomizu-dera, care se afla pe un versant al Muntelui Otowa, este inscris in patrimoniul UNESCO. In zona exista si o cascada care poarta acelasi nume ca si muntele si unde pelerinii budisti vin pentru a bea apa considerata sfanta, urmand un ritual strict. Templul Kinkaku-ji este tot unul budist, construit pe trei etaje la inceputul secolului al XV-lea, pentru un sogun.

8. Altarul Ise Jingu, Ise, Japonia

Vizitatori: 8,5 milioane

Complexul religios in care este inclus altarul cuprinde si o padure ce se intinde pe aproape 14.000 de acri, cu chiparosi japonezi care sunt considerati divini si care erau venerati cu mult inainte ca templul sa fie construit - in secolul al III-lea. Altarul Ise Jingu a fost desemnat de guvernul japonez drept comoara nationala.

9. Altarul Dazaifu Tenmangu, Japonia

Vizitatori: 6,6 milioane

Circa 6.000 de pruni ce apartin unui numar de 197 de specii, care infloresc cu flori albe, roz si rosii, in ianuarie, inconjoara acest altar dedicat lui Michizane Sugawara, un poet si invatat care a fost considerat zeul caligrafiei si al literaturii dupa moartea sa, din 903.

