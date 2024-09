Destinatii turistice pentru luna decembrie (Galerie foto)

Se spune ca luna decembrie este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Sarbatorile de Craciun si Anul Nou, zapada, decorarea strazilor si a magazinelor, colindele, vacanta - toate ne incanta si ne determina sa visam la cadourile de sub brad sau la cele cateva zile libere.

Si, cum toate ar trebui sa se intample la momentul potrivit, exista destinatii turistice rezervate parca doar acestei luni, decembrie. Business Insider ne ofera un clasament al destinatiilor pe care ar trebui sa le alegem in aceasta luna. Motivele? Printre cele mai diverse, de la concertele de colinde pana la frumusetea unei ploi de stele in miez de decembrie.

Viena

Pe langa targurile de Craciun, in Viena au loc cele mai frumoase baluri, spectacole de colinde, concerte de opera si opereta. Daca mai amintim si de feeria de lumini specifica acestui oras, e clar ca trebuie sa te documentezi un pic pe Internet si sa-ti faci rezervare din timp la toate evenimentele pe care nu vrei sa le ratezi.

Germania

Germania este recunoscuta pentru targurile de Craciun, oraselele frumos impodobite si vitrinele cu tot felul de figurine din turta dulce. Poti alege sa vizitezi Nuremberg, unul dintre cele mai frumoase orase medievale, Munchen sau Berlin, daca preferi o destinatie ceva mai contemporana.

Laponia

Cine nu a visat cel putin o data sa isi petreaca Sarbatorile de iarna chiar acasa la Mos Craciun? Laponia reprezinta taramul magic al luminilor nordice, al oraselor inzepezite si al satului lui Mos Craciun. Asadar, Rovaniemi te va intampina cu zeci de cadouri, spiridusi si reni, iar tu vei putea admira imprejurimile din sania trasa de caini Husky.

Australia

Daca iubesti soarele, plaja, marea si, in plus, vrei sa te lauzi prietenilor cu vacanta ta intr-un loc atat de indepartat, Australia este destinatia potrivita tie. Asadar, inlocuieste friptura de porc cu gratarele, imbracamintea groasa cu bikinii si schiatul cu surfingul.

New York

New Yorkul este orasul care face din Sarbatorile de iarna un adevarat festin. Daca ai si norocul sa ninga, plimbarea prin Central Park va fi, cu siguranta, de neuitat. Pune pe lista de "obligatoriu de vazut" vizitarea bradului imens din fata Centrului Rockefeller si du-te la shopping in sutele de magazine frumos decorate.

Chile

In cazul in care te-ai saturat de atata zapada, Mos Craciuni si colinde, poate ar fi bine sa alegi o destinatie din alt spectru. Din Chile poate fi admirata in fiecare decembrie o vestita ploaie de meteoriti. Anul acesta, ziua cea mai buna pentru a vedea un astfel de spectacol este 13 decembrie.

Marea Britanie

Faimoasele catedrale din Marea Britanie pregatesc pe tot parcursul lunii decembrie concerte de colinde grandioase. Cele mai frumoase astfel de concerte au loc in capela Colegiului King din Cambridge, in cadrul Festivalului Celor 9 Lectii si Colinde.

